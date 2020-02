Chauffeur ta desvia pa cacho, baha caminda ranca palo di luz y dal den auto y cura di cas na Santa Cruz

Posted in

Diasabara madruga a drenta informe di un accidente unda un auto lo a ranca palo di luz na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulance na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu e chauffeur di e Tercel biniendo for di playa lo mester a desvia un of otro momento for di e caminda pa un cacho cu lo tabata crusando y debi na esaki a baha caminda y ranca palo di luz prome cu ela sigui bay dal den un auto stationa pafor di un cas y tambe den e cura di e cas. Elmar N.V. a asisti na e sitio pa por a repara e palo di luz y tambe wayanan cu tabata benta abou.