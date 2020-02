FAYA BO HAYA! LISTRAMENTO PREVENTIVO PA JOUVERT MORNING

MACUARIMA, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministorio Publico ta informa cu lo listra preventivamente riba posesion di droga durante Jouvert Morning na San Nicolas. For di diasabra 12’or anochi pa 10’or mainta. Den cuadro di e accion di preventief fouilleren na droga, polis ta autoriza pa para hendenan y listra na nan paña, tambe den casonan cu no por papia ainda di sospecho razonable cu a comete un hecho castigable.

Cuerpo Policial Aruba lo ta cla y prepara pa e weekend druk aki di carnaval. Tene na cuenta cu prome, durante y despues di parada lo tin control di trafico for di tur skina di Aruba. KPA lo tin basta personal riba pia pa asina mantene e orden publico. NO faya! KPA lo tin su hotel di 5 estrea cla pa tuma huespednan pa nan por sosega nan curpa.

