Pa Lighting Parade Oranjestad Diasabra 12:00 anochi por reserva lugar publico

Posted in

MACUARIMA, ARUBA: KPA ta informa comunidad locual ta trata reservacion di espacio pa mira Lighting Parade 2020. Ta prohibi pa reserva bo espacio prome cu 12’or di anochi.

Cuerpo Policial Aruba ta anuncia na comunidad cu por haci reservacion di bo area preferi cant’i caminda pa Lighting Parade Oranjestad pa 12’or di diasabra anochi. Esun cu yega prome pa reserva tin derecho di usa e sitio ey pa nan. Un recordatorio pa personan cu tin kavel of tent cu e espacio su dilanti otro persona tambe por para eynan.

Prome cu 12’or di anochi of algun dia prome esaki ta prohibi cu consecuencia cu KPA por confisca tur obheto cu ta forma peliger of ta stroba caminda publico den beslag.

Despues mester kita tur obheto despues cu Lighting Parade finalisa.

Esaki ta conta pa tur parada cu ta na caminda!

Un carnaval responsabel y safe ta conta pa nos tur! Un feliz y dushi Parada di Mucha San Nicolas.