UPP: MAS HOTEL LO NO BENEFICIA NOS MEDIO-AMBIENTE, NI NOS HERENCIA CULTURAL Y SIGUR NO E FELECIDAD DI NOS PUEBLO!

Comienzo di siman, minister di Turismo Dangui Oduber a declara cu gobierno ta sostene 100% e proyecto di e boutique hotel na Olde Molen. Esaki pasobra lo bay na elemina e discoteca, cu den e ultimo añanan ta blo problema a trece pa cu droga, bringamento y hasta asesinato. Obviamente e minister ta purba na hustifica su sosten na expansion di mas camber, dor di colga na un situacion na un sitio nocturno cu gobierno, den e caso aki ministernan di Husticia di ultimo añanan NO a sa di of NO kier a resolve.

Despues e minister ta bay over na filosofia riba loke e ta premira pa futuro y kico nos kier cu pa desaroyo di turismo. E ta menciona e miedo cu ta existi pa mas expansion, cu hotelnan ta bay ranca hende di otro y si nos por garantisa e mesun nivel di servicio y experiencia cu e turistanan ta spera. Aki e ta menciona cu mester cuminsa pensa pa yega na un “cap” den turismo.

Straño ta cu ta bolbe papia di cuminsa pensa, y no di accion y decision pa stop di mas expansion di camber, ya cu segun nos di UPP, Aruba ta laat caba. No tin tempo pa sigui pensa. Mientras cu minister ta bisa di ta tene cuenta cu estudionan di ATA y APA, nos kier mustra riba e dos rapportnan cu a wordo publica pa Banco Central di e saturacion di nos turismo y e sobre-turismo cu nos ta creando, cu ta duna nos señalnan bon cla, mescos cu loke Arjen Alberts y Sam Cole a mustra nos hopi tempo caba.

E significado di “capping” ta cu ta “pone un limite” na nos turismo, manera na e cantidad di turista cu por ta riba nos isla riba un dia, sin cu e tin impacto significante. Hopi pais cu un sobre-turismo, ya a pensa y tuma pasonan caba. Ta trata aki di capacidad di carga, pero den turismo, esta limite di multitud di hende riba un espacio (p.e. beach – pensa riba e discusion di mas palapala), hendenan para den rijnan largo of den lugarnan preta pa haya servicio. Aki World Tourism Organisation (WTO) ta defini e concepto di “carrying capacity” como “e maximo di cantidad di hende cu por bishita un destinacion turistico na e mesun momento, sin ta causa destruccion ambiente fisico, economico y socio-cultural y un deteriorio den e calidad di satisfaccion di e bishitante.

Mientras e minister filosofiando ta reconoce e problema aki, na mes momento e ta contradeci su mes ora e ta bisa cu asina mes e ta sinti cu tin espacio pa keda crece. Segun su persona por premira pa futuro, un 3000 camber mas den e proximo añanan, ya cu Aruba ta habri pa desaroyo, pero desaroyo di hotelnan chikito y no hotelnan grandi di 200, 300 of 500 camber. E ta considera cu desaroyo cu Aruba ta bayendo aden ta un direccion corecto, esta di hotelnan estilo boutique.

Pa partido UPP e gobierno actual y e minister no ta realisa cu nos a yega nos limite caba. Mas expansion no ta peligra solamente e sector turismo so, sino nos calidad di bida y felicidad como ciudadano. E sobre poblacion cu por tin den turismo, nos tine caba den na nivel di pais, unda cu presion ta wordo poni riba nos hendenan, nos infrastructura y nos finanas publico. E minister no ta realisa cu Aruba como un isla chikito, ya caba ta experencia e consecuencia di sobrepoblacion, cu entre otro un infrastructura congestiona y gasto halto di AZV.

E posicion aki di minister ta mara tambe na e presentacion di e proyecto di Port City, unda cu el a anuncia siman pasa varios boutique hotels chikito den e area ey. Minister no a bisa cuanto si, mientras e pregunta ta cu si tur e hotelnan, esun di 600 pa 900 camber na Sero Colorado, St. Regis di 240 camber, considera by the way como un boutique hotel, esun cu lo bin na Bushiri, den Caya Betico Croes, ta den e 3000 cu e minister ta premira pa futuro, of no ta parti di esaki?

Frapante ta cu e minister ta papia di un desaroyo di “high value y low impact” ora e ta papia di Port City. Kizas pa trankilisa esnan cu ta contra di mas hotel na Aruba? E minister, cu e presentacion di Port City y e anuncio cu nan ta para 100% tras di e proyecto di Olde Molen ta demostra di ta ambivalente, contradictorio, inconsistente den loke e ta papia y den loke kier haci!

Pakico nos ta bisa esaki? “High value y low impact”, ta hustamente e contrario di loke e maneho di e ultimo añanan cu gobiernonan a bin ta hibando pa cu turismo. Si nos ta kere cu binimento di mas hotelnan chikito, lo ta di un balor grandi pa Aruba, pero di impacto minimo riba e.o. nos medio ambiente, herencia cultura, e felecidad di nos habitantenan, y garantia di un producto autentico y bon, nos por wel di lubida. Obviamente e minister y e gobierno sea no ta comprende of tin un otro comprendimento di loke ta “high value y low impact” of kier complace cu hendenan cerca di nan!

Aruba, 13 di februari 2020

Booshi Wever

Lider UPP

