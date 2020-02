Biblioteca Nacional Aruba ta cera dialuna dia 17 di februari y dialuna dia 24 di februari 2020 despues di carnaval.

Biblioteca Nacional Aruba tin number di telefon nobo pa tur tres localidad. Esaki ta # 528 1500.

De bibliotheek is gesloten op maandag 17 februari en maandag 24 februari 2020 i.v.m de carnaval.

The library is closed on Monday February 17 and also on the 24th, 2020.