Tur cos ta cla pa Welcome To J’ouvert #2 Un actividad cu un experencia unico

Despues cu aña pasa, esnan responsable pa organisa e mega actividad di “Welcome To J’ouvert” The Ultimate J’ouve Experience dilanti Ex Las Vegas Bar, na unda cu a reuni mas cu 3000 persona gosando y alabes preparando pa jump despues den j’ouve, mester bisa, cu e aña aki nan ta bek como e pre-jouve actividad oficial riba schedule di carnaval. Un actividad cu ta conta cu un variacion di atraccion musical, pero alabes cu diferente atraccion entre otro, un seccion di foam, truck di awa, azeta, y un seccion di puiro.

E aña aki lo no ta diferente, pasobra e mesun actraccionan lo ta presente. Locual cu si a conoce un cambio, ta e parti musical. Como atraccion musical pa 2020 lo tin, Banda Steam, Blacky, T-Money, introduccion di Soca Mafia Aruba, cu ta; Dj Whiteboy, Bang Daddy, Wine It Up Crew and The Spiceman. Como artista internacional invita, lo tin e conocido artista di St.Maarten King James. King James no ta un desconocido, pasobra e ta e ganador absoluto di e concurso di power soca 2018 y 2019 na St.Maarten, Tambe su persona a gana e concurso di Groovy Soca 2019, y tambe artista di aña 2019 cu su hit song ‘My Team Litt”.

Un cantica cu a sa di cosecha hopi exito den Caribe, y awo pueblo di Aruba lo por disfruta di esaki. Welcome To Jouvert lo tuma lugar diabierna awo 14 di februari, iniciando pa 10pm y lo termina 3am. Despues tur hende lo ta rumbo pa J’ouvert Morning. Entrada ta completamente gratis y e sitio pa gosa, lo ta dilanti Ex Las Vegas Bar na Sannicolas.

Pueblo di Aruba ta keda cordialmente invita pa bin gosa sanamente, hopi ambiente y un experiencia unico. Bisa un y bisa tur, cu pariba tin e ambiente mes mes.