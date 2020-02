MINISTER MADURO: GOBIERNO TA TRAHANDO PA HACI E DEBE PAGABEL PA PUEBLO

Oranjestad – Durante e conferencia semanal di Gobierno, Minister di Finansa a duna un bista di e situacion financiero di Pais Aruba pa asina tur hende por comprende e situacion financiero di nos PaisAruba.

Creando espacio financiero pa inversion den e hende

E mandatario a subraya cu ta conoci durante e gobernacion pasaAruba su debe a wordo redobla y hunto cu esaki e proyectonan PPP, manera Green Corridor, Hospital y Watty Vos Boulevard, ta pone un peso grandi riba e finansa di Pais Aruba y e cartera di cada cuidadanodi nos Pais. E debe y e obligacionnan financiero di e proyectonan PPP no ta disparce cu solamente un cambio di Minister di Finansa y Gobierno of Parlamento. E debe y gasto di PPP tey pa nos tur paga cu orguyo manera e ex Premier di Aruba a bisa den Parlamento di Aruba. Locual Gabinete Wever-Croes por medio di Minister di Finansa ta trahando riba dje ta pa haci e debe y e obligacionnan financiero akipagabel pa Pueblo sin perde foi bista e inversionnan necesario den e hende.

Stabilisa e situacion

Ta bon pa recorda cu na momento cu e Gabinete nobo a asumi e responsabilidad di gobernacion, Minister di Finansa a wordo confrontacu un situacion na unda cu SVB, AZV, APFA y comercio no tabataricibi e fondo y pagonan necesario di Gobierno. E presupuesto pa aña2017 tabata conta cu un deficit extra di 130 miyon cu mester a wordoatendi cu urgencia ya cu esaki lo a trece Aruba den problema cu e supervicion financiero y cu credibilidad financiero di nos Pais cercacompania di rating y inversionista cu ta yuda financia gobernacion di nos Pais. Pero Gabinete Wever-Croes a traha diligentemente pastabilisa e situacion. Gobierno a duna cara y atende cu ratingbureauscu ta evalua Aruba su credibildad financiero presentando un Memorando Financiero Economico pa mustra e caminda cu Gobiernolo cana pa recobra e credibilidad financiero di Aruba. A base di e memorandum aki Gobierno a sera un Protocol cu Hulanda pa asinatraha riba e confiansa cu Reino mester tin den Aruba su capacidad pa resolve nos mesun problemanan financiero. Consecuentemente a cuminsa haci cambio por medio di un reforma fiscal buscando un balansa pa yega na e fondonan necesario basa riba un sistema fiscal cu ta mas simpel y husto pa e cuidadano di Pais Aruba. Na e mesunmomento Gabinete Wever-Croes a atende cu e gastonan di gobernacion, specialmente cu e gastonan di personal y cu e gastonandi interes relata na e debe. Den tur esaki ta creando espacio financieropa keda inverti y tene e hende central.

Si laga bay, e situacion por bira pio

Tur hende por traha debe y crea problema financiero pa Pais y despuescana bay y spera cu no tin consecuencia y cu Pueblo no lo sinti efectodi e actonan aki. E mandatario a enfatisa cu e realidad ta diferente y sino tabata tin cambio di gobernacion y direccion na nos Pais, awe cosnan por bira pio. Asina cu bo debe crece grandemente esaki ta stroba economia di un Pais y hunto cune e economia familiar. No tin un ‘easy way out’ den e situacion cu Aruba ta. Keda sin haci nada, no ta un opcion ya cu esey lo haci e situacion pio. Minister di Finansa a duna como ehempel e investigacion di Controlaria General riba e proyectonan PPP cu ta saca na cla e risico financiero cu si Aruba perdecredibilidad financiero cu un caida di rating, e suma di inversion di e proyecto di Watty Vos Boulevard, un suma di mas di 400 miyon, lomester wordo paga di forma mas acelera. Un scenario funesto cu lo trece Aruba den problema financiero ainda mas grandi. Pesey pa evitaun situacion pio, Gabinete Wever-Croes ta tumando e pasonannecesario pa haci e debe di Pais Aruba pagabel pa e cuidadano, manteniendo y creando espacio pa inversionnan necesario pa e hendey nos Pais Aruba.