Booshi Wever: SITUACION NA E 3 RWZI-NAN TA CRITICO Y MESTER ATENCION URGENTE!

Den Amigoe di Aruba a ser publica un resumen di e rapport cu TNO a efectua recientemente riba e funcionamento di e Riool Water ZuiveringsInstallatie (RWZI). TNO ta hopi cla den su conclucion cu mester inverti 12 miyon florin pa evita un desaster ecologico y particularmente e consecuencia devastador pa nos turismo cq economia di Aruba.

Ta obvio cu algun politico y gobernante ta mustra di ta bira sordo mudo, particularmente ora cu UPP ta alerta pa cierto situacionnan. Un di e situacionnan peligroso ta esun na Bubaliplas. Den dicho rapport TNO ta mustra riba e situacion peligroso di e estado di e RWZI na Bubaliplas. DOW ya caba na varios ocacion a indica cu ta rekeri un solucion masha rapido mes y enbes di a actua riba e advertencianan di DOW a prefera di paga TNO pa hasi un otro estudio mas cu ta yega na mesun conclusion.

Loke ta hasi henter e asunto aki mas preocupante ta e hecho cu DOW den dos carta, esta uno di 23 di September 2018 y un otro di 15 di November 2018 a conseha e ex-minister Otmar Oduber pa usa e “restfonds” di FDA pa drecha e condicion di e instalacionnan na e 3 RWZI-nan pa mitiga e peligro cu e.o. e muraya na Bubaliplas no basha abow. Si esaki sosode pueblo no por imagina su mes kico esaki lo kiermeen pa nos medio ambiente y sin papia pa nos turismo y nos economia. Sinembargo un dia pa otro e ex-minister Oduber a cuminsa cu un campaña di demonisacion di un compania local djies pa influencia opinion publico pa di e manera ey, e comete corupcion pa e por faborece un di su sponsornan. Nos tur por corda con a “sjoemel” cu cifranan di tal forma cu a otorga e proyecto di e incinerator chikito pa kima sludge, cadaver y desperducio medico na su sponsor. Cu e pretexto cu e situacion na Parkietenbos ta urgente a percura pa den un solo dia, pa ser exacto di 28 di december 2018, otorga su sponsor e proyecto via un destaho bow man. Pa colmo te cu awe e incinerator aki NO ta funcionando.

Den henter e asunto aki un biaha mas Parlamento ta prefera di keda keto y laga cos pasa, manera a pasa cu Serlimar tambe. Djis pa no trece discordia entre e partidonan cu ta forma e coalicion. Interes partidista den optima forma ta prevalece riba e interes di nos pueblo. Interes partidista a yega asina leu cu hasta a prefera di ataca un propio miembro di fracion cu a enfrenta e ex-minister y core e riesgo cu gobierno lo baha. Pero awor cu Ricardo a haya su gana, kier BULLDOZE e ley di Serlimar dialuna otro siman. Ta mas cu obvio cu aki ta conta: “CANI MI,PAMI CANI BO”!!

Ki pura tin? Pa colmo otro siman dialuna ta un ATV-dag, pero cueste loque cueste mester pasa e ley aki pa pasa medida y pa laba cabez di O.O. E asunto di e RWZI-nan no por ser mira los di e cambionan den e ley di 2005, pasobra un di a cambionan ta encera un labamento di cabes di tanto di e ex-minister, e ex-director di Serlimar y e director di DOW, cu por cierto a wordo adverti cu e incinerator chikito lo no tin a capacidad pa “verwerk” e cantidad di sludge.

Otro motibo cu gobierno no kier a duna mucho oido na e advertencia pa atende e problema di RWZI lo mas pronto posibel, por tin di haber cu e presupuesto 2020. Manera ta conoci gobierno ta hasiendo actonan di malabarismo pa por cumpli cu CAft y Hulanda. Esey ta e motibo cu no por a entrega e presupuesto ainda, pasobra tin problema pa presenta un presupuesto manera stipula den e protocol. Tin problema cu indexering di ambtenaar caba. Imagina cu e 12 miyon mester wordo incorpora den e presupuesto. Tur bon intencion lo cay na awa y sigur CAft lo recomenda un aanwijzing. Aki atrobe nos por ripara cu ta prefera pa corre riesgonan cu por ta desvastor pa nos pueblo pero no ta laga haci investigacionnan tanto financiero como forensico den henter e asunto aki, djies pa keda sinta riba e stoel.

Y nos tur sa cu aparte cu e cambionan den e ley di 2005 ta pa laba cabez di e.o. O.O. e cambionan aki ta nifica MAS medidanan ainda riba lomba di e pueblo. Tur esaki a consecuencia di e protocol cu a ser firma na fin di 2018 dor di e gobierno POREDmep.

UPP kier brinda e gobierno un alternativa si, pa e inversion di 12 miyon florin cu ta necesario pa reconstrui RWZI. Usa fondonan di ATA pa construi un RWZI nobo. E inversion aki tin mas prioridad pa nos pueblo cu usa e fondo pa yena e buraco financiero di e presupuesto 2020, pasobra ta salbaguardia e unico pilar economico y ta evita un disaster ecologico.

Ora busca solucion pa problemanan, nos mester tene den mente loke Albert Einstein a yega di bisa: “The world will not be destroyed by those who do evil but by those who watch them without doing anything”! Nos no por para wak pero ta ora pa para e cosnan aki. Ta awor of nunca!!

Partido UPP

Booshi Wever

11 februari 2020