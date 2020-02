Den Semeleerstraat polis a detene un mama y su yiu pa menaza!

E detene mama y yiu pa menaza den Semeleerstraat

Algo pasa di 8or y 25 di anochi den semeleerstraat a sosode un problema cu un bisiña cu no mucho bon intencion. Ademas nan ta conoci di polis. Mama y yiu a pasa man pa un bloki pa basha abou glas di dos auto. Bisinan a lanta contra di e homber aki pasobra no ta prome biaha e ta haci tipo di cos nan aki. Den pasado el a saca cuchiu pa e bisiña caba pero e biaha aki su number a hunga. E bisiña tabata warda do pa nan trece su yiu y ora e yiu a yega den auto e homber a sali cu bloki den man pa basha glas di dos auto para pafor di e cura riba caminda publico. Mesora e bisiña a actua contra dje y en espera di polis. Polis a yega rapidamente na e sitio y ora polis a wak ken e persona aki ta a detene y nan a lanta contra polis. El a bira agresivo cu polis y polis mester a bay cu man duro contra dje pa boei e homber. Despues cos no a caba e mama tambe a bin aden y a bin menasa e bisiña cu bloki y e mama tambe a keda deteni pa motibo cu el a menasa polis cu e tambe ta haya bloki. A detene e mama y a pidi presencia di ambulance pa atende cu e homber pasobra el a haya un cap chikito na su wowo. Despues dogcatcher a presenta pa asina bay cu tur dos warda di Shaba. Polis a bisa e bisiñanan pa cana nan caminda legal y bay recherche mainta trempan pa entrega keho.