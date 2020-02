Booshi Wever: E ‘HANDPICKED’ DIRECTOR DI SERLIMAR TAMBE LO HAYA ‘HUSH-MONEY’?

Diahuebs dia 6 di februari 2020 e Raad van Toezicht di Serlimar a tuma un decision cu lo termina e contracto cu e mucha manda di O.O. Tambe nan ta declara di lo no duna comentario riba e contenido di loke a pasa? Dicon tanto secrecia? Serlimar ta un entidad publico y pueblo tin DERECHO pa sa pakico e director tin cu bay y peor ainda cu si tin un “Golden Handshake” de por medio, cu lo bay costa e compania, cu ya caba ta casi bati bancarota. No por ta asina cu via un procedura hopi cuestionabel ta escohe un persona cu un pasado comprometedor y cu a demonstra den e periodo cu ela funciona na Serlimar di a hiba un maneho yena cu asuntonan hopi cuestionabel cu te hasta por ser poni bou di e categoria di CORUPCION.

Si nos wak e historial di e director saliente aki, nos mester bisa cu parce cu e minister conscientemente a shop around y haya e hende adecua pa yude den su fechorianan, pa asina complace y beneficia su sponsor y amigonan. Dor di core cu e director y pagando e ‘HUSH-MONEY’ lo silencia e director, pa asina scapa na mes momento e peyeho di e ex-minister O.O.? Di e forma aki ta purba na contamina e escena di e crimen cu a wordo cometi contra di nos pueblo, muy en particular contra di e habitantenan y contra di e compania di pueblo SERLIMAR y su trahadonan? Atrobe nos lo mira cu tur esnan culpabel lo sali impune di esaki? Cu esaki, kico ta e esencia di propaganda transparencia y integridad den gobernacion?

Los di e comportacion eroneo di e director, nos no mester lubida den henter e proceso y procedura aki e papel cu e Raad van Toezicht a hunga. Nan a briya cu nan ausencia ora di haci un control debido di loke tabata sosode na Serlimar. Y nan no por sconde tras di e “smoesje” cu nan no tabata na altura, pasobra pa hopi tempo nos di UPP a desenmascara publicamente e practicanan coruptivo di e director y e minister anterior. E Raad van Toezicht sinembargo a prefera pa para wak cu mannan cruza y laga e director baila na e “pijpen” di e ex-minister Otmar Oduber. Dicon nunca a haci algo pa para e bagamunderianan aki? Tabata tin intimidacion di parti di e ex-minister? Kico e mucha manda di O.O. a hasi desde cu O.O. no ta minister mas? Dicon no a para su nombracion? Dicon no a para e otorgamento di contractonan miyonario sin destaho publico pa trabounan riba Sero Teishi?

Dicon no a para e desmantelacion di e instalacionnan di Bouldin & Lawson cu por cierto tin consehonan pa pone esaki funciona back? Nos sa cu banda di un cantidad di sentencia di juez cu a confirma cu no tin nada malo na e proyecto aki, gobierno actual a base di estudio haci, a laga Bouldin & Lawson bin Aruba, pa nan haci un estudio di e posibilidad pa pone e planta aki traha. Y aki a mustra cu un par di miyon dollar Bouldin & Lawson lo por a pone esaki bek den funcion. Dicon no por laga Hendrik Croes duna un conseho di kico e ta pensa di e compania aki, cu su firma di abogado tabata representa? Kizas “pro bono publico”, pa evita cu por acusa minister presidente di conflicto di interes?

Dicon a permiti e mucha manda firma un contracto pa e incinerator chikito den un destaho bou man cu ta yena cu corupcion. Si nan a informa nan mes mas drechi nan lo por a compronde cu e kimamento di sludge NO ta ni tarea di Serlimar.

Ta p’esey ta hopi peculiar cu e Raad van Toezicht awor kier bin pretende cu nan ta sali na vanguardia di e compania estatal Serlimar!! Of ta purba di scapa nan propio peyego, pasobra nan ta mes of mas culpable cu e mucha manda di O.O.? Nan lo ta “next” pa haya nan retiro? Lo tin un otro plan siniestro pa caba definitivamente cu SERLIMAR, despues cu na mal ordo a chica tur e fondonan cu a wordo poni disponibel?

Cuidou cu no ta un wega mafioso ta wordo hunga pa desvia atencion cu e solo meta pa pueblo lubida kende ta esun cu realmente a causa tur e problema aki? Den e mundo mafioso e fenomeno pa no basha abou yama “OMERTA” y si e mucha manda di O.O no basha abou y e minister actual no bay Ministerio Publico, anto henter e asunto aki ta un otro show pa e fiesta den Serlimar sigui cu otro hende na cabez. Ta p’esey mester bin un investigacion financiero y forensico pa pone TUR esnan involvi responsabel.

Y nos no mester vooral lubida e rol di nos Parlamento cu tabata tin TUR informacion necesario den nan poder, pero a scohe pa e stul enbes pa Aruba. Pues nan tambe ta co-culpabel. Ban spera cu porfin nan asumi nan responsabilidad y exigi e investigacionnan necesario y no bay scohe atrobe pa bay laba cabes di e ex-minister y di e director y e miembronan di e Raad van Toezicht di Serlimar.

Partido UPP

Booshi Wever

9 februari 2020