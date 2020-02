Hopi hende cu a respeta ley cumpliendo cu e orario stipula ta RABIA pasobra nan no tin lugar pero otronan cu no a cumpli si ta bay djodjo!

Pa parada di mucha San Nicolas

Diadomingo 12:00 anochi por reserva lugar publico

MACUARIMA, ARUBA: Tur aña comunidad ya caba ta den fiebre di carnaval y ta cuminsa busca lugar publico trempan pa reserva esaki pa nan por mira carnaval na un lugar cu nan ta desea. Pero pa reserva e sitio apropia ta pone obheto trempan caba y esaki ta PROHIBI.

Cuerpo Policial Aruba ta anuncia na comunidad cu por haci reservacion di bo area preferi cant’i caminda pa Parada di Mucha San Nicolas pa 12’or di anochi.

Prome cu 12’or di anochi of algun dia prome esaki ta prohibi cu consecuencia cu KPA por confisca tur obheto cu ta forma peliger of ta stroba caminda publico den beslag.

Esaki ta conta pa tur parada cu ta na caminda!

Un carnaval responsabel y safe ta conta pa nos tur! Un feliz y dushi Parada di Mucha San Nicolas.



Nos a ricibi varios reclamo di ciudadanonan cu ta prefera di wak Carnaval na Sanicolas ya cu ayanan no tin cuestion di Kavel etc etc. reclamonan manera “Hasta auto tin cu stoel cu banki cu bloki cu sinta geel di Caution y hende preparando BBQ pa manjan caba. Pero si ta stranjo cu gobierno si mag pone su tentnan di color y e pueblo no.”



















































































Durante cu e parada ta pasando ta PROHIBI pa core cu bicicleta den e parada y stroba tanto e participante y of e publico canto di caminda. Tampoco no por maniobra y pasa cu bo bicicleta mey mey di e participante den carnaval.

No cumpli cu esaki POLIS por confisca esaki y lo hibe Warda di Polis. E hoben aki lo mester bin cu su mayornan na Warda di Polis pa duna cuenta y mester para responsabel pa loke cu a sosode.

Tur hoben menor di edad of adulto cu ta desea di bai carnaval tene na cuenta cu e maneho aki. Maneha bo bicicleta inresponsabel por tin su concecuencianan tambe. Tur parada e maneho aki lo conta!

Ta responsabel y tene na cuenta cu e bicicleta mester ta na ordo pa por wordo usa riba camidna publico.

Maneha cu bo bicicleta den un forma inresponsabel manera hop, core mey mey di caminda, stroba peaton y stroba otro vehiculo di motor tambe tin su concecuencia!

Seguridad pa un y tur durante e ultimo dianan di carnaval!