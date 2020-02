FMTB Fundacion Movemento ta Bida celebrando 10 anja.

Diamars dia 11 di februari Fundacion Movemento ta Bida ta cumpli 10 anja y henter e siman aki tur partisipante den e programanan di FMTB ta celebra esaki. Diaberna ultimo e grupo di Tanki leendert a organisa un tremendo mainta cu seso sport na encargo di e tres jovenan Frank Williams, Richard Frank y Ivo Valdez. Un mainta sumamente agradabelunda preguntanan hopi dificil a worde contesta masha facil pa tur esnan presente.

Dialuna 10 di frebrauri mainta atrobe e gruponan lo ta na CB Tanki Leendert pa un mainta die “Mens erger je Niet” Live.

Diamars 11 di februari mainta 8 or lo tin un Santo Sacrificiona misa Fatima di Dakota.

Diaranzon dia 12 di februari pa 9 or ta sigi cu un maintaactivo pa tur grupo na Club Caiquetio organisa pa grupo di Noord.

Ariba e mesun mainta Directiva di Fundacion Movemento ta Bida hunto cu varios colaborado lo ta den e programa di “Nos Mainta” na Tele Aruba. Durante e programa tur hende porhanja mas informacion tocante actividad cu FMTB ta organisa.

Diaverna 14 di februari for di 7 or di anochi na SportboysClub lo tin un anochi cultural pa sera e siman di fiesta celebrando e 10 anja di FMTB.

Fundacion Movemento ta Bida e anja aki mester bai trahaduro pa hanja suficiente fondo financiero pa sigi juda unda cu por pa tene nos hendenan activo.

Dia 26 di April ariba peticion di hopi hende FMTB lo organisa un SHINDIG PARTY cu 4 BANDA di e tempo di THE SIXTIES den Renaissance Ballroom for di 2 or di merdia te cu 8 or di anochi. Reserva bo mesa for di awor nacel 5930854, 5942546 caba pasobra ta un biaha so esaki lo worde organisa. Hopi biaha nos ta tende cu no a hanja caarchiasina ta probecha awor.

E anja aki tambe FMTB ta cuminsa cu un programa nobo “HUNTA GRANDI ,GRANDI HUNTO” cu ta dedicaspecificamente ariba nos grandinan cu mester extra atencion. Mas informacion lo worde duna despues.

Un danki grandi ta bai na tur esnan cu a juda nos durante tur e anjanan ja cu sin nan nos lo no a jega asina lew.

Fundacion Movemento ta Bida su portanan ta habri pa un y tur cu mester cualkier informacion y nos ta cla pa juda undacu por.