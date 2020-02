Preventief fouilleren Carnaval Oranjestad 

Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba (KPA) informeren hierbij dat de Politie gedurende de grote Carnavalsactiviteiten in Oranjestad preventief zal fouilleren op het bezit van verdovende middelen.

De bevel van de officier van justitie tot preventief fouilleren beslaat de volgende activiteiten:

Hebbe Hebbe 7 februari 2020 van 18.00 uur tot 22 februari 2020 te 03.00 uur Zone 3 Lighting Parade 15 februari 2020 van 18.00 uur tot 16 februari 2020 te 06.00 uur Zone 1 Kinder Carnavalsparade 16 februari 2020 van 10.00 uur tot 22.00 uur Zone 1 Grote Carnavalsparade 23 februari 2020 van 06.00 uur tot 24.00 uur Zone 1

In het kader van de preventieve fouilleeractie naar verdovende middelen heeft het KPA de bevoegdheid personen staande te houden en aan de kleding te onderzoeken, ook in gevallen waarbij nog geen sprake is van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd.

Zone 1:• De verkeerslichten ter hoogte van de Guardian Group richting de volkswoningen te Bushiri naar Madiki Kavel tot aan de Cuquisastraat, rechtdoor naar de Caya ErnestoPetronia, rechtsaf richting de rotonde van Ponton, linksaf naar de kruising van de Kamerlingh Onnestraat tot aan de rotonde van Seroe Blanco en de rotonde bij het MIO-gebouw, linksaf naar de rotonde Tarabana, rechtsaf richting FCCA en de rotonde bij de luchthaven en Las Americas, linksaf tot aan de Guardian Group.

Zone 3:• John G. Emanstraat, Concessielaan, Spinozastraat, Hendrikstraat, Breugelstraat, Emmastraat, Jacobstraat,Ranchostraat, Avenida Alo Tromp, Kerkstraat, Zr. Candida en Cherubinestraat, Dominicanessenstraat, Johan de Wittstraat, Boliviastraat, Caya Ernesto Petronia, Socotorolaan, Paraguaystraat, Uruguaystraat, Hondurasstraat, Ecuadorstraat, Argentiniëstraat, Venezuelastraat, Fahrenheitstraat.

Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba ta informa cu Polis lo listra preventivamente riba posesion di droga durante e actividadnan grandi di Carnaval na Oranjestad.

E ordo di fiscal ta husticia ta cubri e siguiente actividadnan:

Hebbe Hebbe 7 di februari 2020 di 6’or di atardi te 22 di februari 2020 pa 3’or di madruga Zone 3 Lighting Parade 15 di februari 2020 di 6’or di atardi pa 16 di februari 2020 pa 6’or di mainta Zone 1 Kinder Carnavalsparade 16 di februari 2020 di 10’or di mainta te 10’or di anochi Zone 1 Grote Carnavalsparade 23 di februari 2020 di 6’or di mainta pa mey di anochi Zone 1

Zone 1:• Luz di trafico na haltura di Guardian Group direccioncasnan di pueblo na Bushiri pa Madiki Kavel teCuquisastraat, stret pa Caya Ernesto Petronia, man drechirotonde di Ponton, man robez pa cruzada di KamerlinghOnnestraat te rotonde di Seroe Blanco y rotonde di ex-edificio di MIO, man robez pa rotonde di Tarabana, man drechi pa FCCA y rumbo di airport y Las Americas, man robez te Guardian Group.

Zone 3:• John G. Emanstraat, Concessielaan, Spinozastraat, Hendrikstraat, Breugelstraat, Emmastraat, Jacobstraat, Ranchostraat, Avenida Alo Tromp, Kerkstraat, Zr. Candida en Cherubinestraat, Dominicanessenstraat, Johan de Wittstraat, Boliviastraat, Caya Ernesto Petronia, Socotorolaan, Paraguaystraat, Uruguaystraat, Hondurasstraat, Ecuadorstraat, Argentiniëstraat, Venezuelastraat, Fahrenheitstraat.