Traficacion di droga na airport a fracasa un trahado di restaurant na airport deteni

Diabierna un empleado di un restaurant na airport a ser deteni ora cu ela purba di pasa un cu droga. Ela malusa di su funcion como empleado di un restaurant cu ta bende cuminda Italiano pa asina ela pasa seguridad di airport sin cu nan a detecta cu e tabata tin un tas carga cu 12 paki di cocaina. Pero despues el a topa un di dos punto di seguridad di AGS. Aki su intento a fracasa ya cu nan a par’e ya cu den su tas e tabata tin tur e pakinan di droga aden. Despues cu el a wordo gara a bay cun’e y a notifica personal Douane Recherche. Ora cu el a pasa e prome checkpoint na e di dos ta pa drenta teritorio Mericano eynan un otro persona lo mester a bin tuma e tas y bay cun’e Merca. Pero nan a gar’e. No ta conosi cuanto biaha caba el a yega di haci esaki. E persona aki, segun informacion ta conoci como “Kleine”. Awor aki Departamento di Droga, despues di a tuma e caso over, a cuminsa cu un investigacion profundo pasobra tur cos ta indica cu na aeropuerto mes ta sospecha cu lo por tin mas hende di seguridad di AAA envolvi den e caso aki.

Pasobra ta sospecha cu nan lo a coopera pa lage pasa bay cu e droga. Pero den e di dos control di seguridad, eynan si e no a logra pasa nan, pasobra nan a mira cu tin cosnan sospechoso ora cu nan a pasa e tas den e scanner y a ripara cu e persona aki su rugtas, cual tabata preto, tin cosnan sospechoso den dje.

Como trahado di restaurant, ta hende cu mester pasa cos asina. Por pasa carga pa restaurant, pero no tas cu paki aden. Eynan el a lanta sospecho y a gar’e. Por spera mas detencion un ora pa otro, entre otro trahadonan di AAA cu ta traha na siguridad.

Investigacion ta sigui y durante oranan largo awe, departamento di droga tabata presente na aeropuerto pa vigila e situacion, pa asina saca afo tur e movecionnan di Kleine y tambe di siguridad di airport.

Share this: Twitter

Facebook