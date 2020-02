Booshi Wever: UPP TA URGI NA MINISTER NOBO DI SERLIMAR, PA REVISA E PROPOSICION DI LEY DI SERLIMAR Y TAMBE HACI UN INVESTIGACION DEN SERLIMAR!

Siman pasa nos a tuma nota cu durante di su prome conferencia di prensa como minister, riba su prome dia di trabou, sra. Marisol Lopez Tromp a indica cu sigur e ley di Serlimar ta un prioridad pa e como minister. Segun Noticia Cla e mandatario a confirma cu lo sigui e pensamento di su predecessor y pues cu tin tur intencion di pasa e ley mas liher cu ta posibel.

E siman aki tambe nos por mira cu parlamentario sr. Edgard Vrolijk, a lansa varios pregunta na e mandatario nobo y den un forma poco chistoso e parlamentario ta puntra con a para cu ley, mientras cu nos tur sa cu e ley aki ta pega na Parlamento, mientras cu tin yen di cambionan cu ta wordo proponi tanto pa gobierno (lesa ex-minister Otmar Oduber) y pa e propio parlamentarionan di e fraccion geel.

UPP ta pensa cu kizas cu awor cu nos tin un minister nobo, cu toch lo no ta na su lugar pa manda e ley aki gobierno bek, y haci un revision completo di e ley, pa asina mira toch con por haci ahustenan den vision y den e ley pa por yega na un solucion mas viabel, menos costoso pa pueblo y duradero, na bienestar di e bario di Parkietenbos y vecinderio y di Aruba en general.

UPP ta considera cu si e posicion di e minister nobo pa sigui loke su predecessor a bin ta “stippel uit” sigur lo ta un error grandi pa cu e solucion di e dump na Parkietenbos. Nos a mustra caba na januari ultimo cu e conferencia di prensa di SERLIMAR mas bien a mustra y resalta con inapto y inepto e “handpicked” director ta , na momento di purba hustifica e mal maneho y corupcion administrativo cu tabata y ta tumando lugar na SERLIMAR. Nos a mustra cu e splicacion di e director a accentua mas ainda su falta di capacidad como director, mientras e ta purba na camufla e “vriendjespolitiek” y fracaso di ex minister O.Oduber. Aki nos por mustra cu e mes ta admiti cu NO tin un plan integral y cu desde fin di 2017 a bin ta traha AD HOC na SERLIMAR. Algo cu UPP a bin ta señala desde hopi tempo caba, pero nos por mira henter Parlamento a keda keto y laga pasa loke ta pasando.

Nos ta spera cu minister nobo por para keto un rato, y no sin mas bay tras di e presion cu e director a bin ta pone pa trata e ley di Serlimar, cu mas bien ta pa haya entradanan extra pa SERLIMAR, mientras cu su maneho ta keda uno desastroso. No solamente e director aki cu mester placa pa sigui malgasta y derocha a mustra di no por maneha, pero el a mustra tambe cu e no tin conocemento di su materia, na momento cu ela gaba cu ta check cu meteo ki ora por kima “green waste” pa no stroba habitantenan. Kima “green waste” ta un maneho cu ta sostenibel? Duradero? E ta cuadra den e concepto di Circular Economy? No!!

Mas incapacidad e ta mustra p.e. cu incinerator chikito, cu a pasa den un destaho corupto y unda a privilegia un compania compinchi di e ex-minister cu colaboracion di e propio director di Serlimar y di DOW. Tristo ta cu e Raad van Toezicht NO a para e “deal corupto” aki.

Asina aki cu boca grandi e director a indica cu esaki lo cuminza funciona entrante 1 di februari. Pero e no a bisa di ki aña. Y atrobe segun nos informacion cu ainda e incinerator no ta funcionando, mientras cu fin di 2018, pa ser exacto 28 di december, tur cos a wordo haci pa otorga e compania escohi e proyecto aki, siendo cu nan no tin ningun clase di experiencia den esaki. Mas aleu, siendo cu e inicinerator no ta den funcion, parce cu no por a haya tampoco e permisonan necesario, ya cu e no ta cumpli tampoco cu rekisitonan di seguridad.

Y aki no ta solamente e director ta culpabel. Pero mes grandi ta e Raad van Toezicht di SERLIMAR, cu a permiti tanto e director y e ex-minister haci loke e tabata kier, pasobra ey tambe lo tabata tin previligiamento.

Na januari den nos comunicado nos kier a alerta tanto gobierno como Parlamento pa haci un investigacion na SERLIMAR, prome cu e bira un otro desaster financiero, dor di simplemente pasa un ley pa habri caminda pa legalisa corupcion di entre otro e “incinerator chikito”. E mesun alerta aki nos kier a pasa pa e minister nobo, cu tambe tabata parlamentario caba.

Nos kier a atende riba e hecho cu lider di UPP como ciudadano a haci entrega di un keho formal na Ministerio Publico riba dia 2 di december 2019, a base di documentacionnan cu ta mustra cu cosnan no a bay bon den e otorgamento di e mesun “incinerator chikito” aki. Proximamente un “rappel” lo bai pa Ministerio Publico pa haci trabou di e denuncia aki.

Tambe na varios ocasion nos a mustra riba e sentencia, como alerta na nos raad van bestuurnan y di toezicht, cu a cay na Corsou den e caso contra 2 ex-miembronan di Raad van Toezicht di Stichting Bureau Ziektekostenverzekering, cu a wordo haya personalmente responsabel pa malversacion y “gesjoemel” cu ta trece un dimension nobo den e aspecto di Good Governance.

Aki na Aruba nos por mira cu na Serlimar, tanto e director como e Raad van Toezicht a tuma decisionnan contra reglanan di Corporate Governance, cu ta poni explicitamente den e ley di SERLIMAR, otorgando contratonan miyonario na sponsor/amigo di e minister sin ningun clase di destaho of na unda a “sjoemel” durante e destaho.

Nos ta spera cu minister nobo sa di corigi e situacion aki.

Si e scohe pa no hasie, djis pa proteha O.Oduber, eta mes of mas culpabel cu e Scorpion. E ta muestra tambe cu ta O.O. ta esun cu ta keda “call the shots” tanto den POR como den e gobierno POREDmep!!

Partido UPP

Booshi Wever

5 februari 2020