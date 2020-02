Posted in

Diaranzon mainta un habitante cu ta recrea su mes cu mantene galiña cu conew a lanta na lloramento ora ela mira su animalnan stima cruelmente mata pa cachonan di bisiñanan cerca cu no ta alimenta nan cacho y ta laga nan cana riba caya. E cachonan aki a kibra e haula di galiña y conew y a ataka e animalnan inocente aki. Esaki no ta e prome biaha y justicia no kier actua.