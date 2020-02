Posted in





































Brommer a kibra bahando for di rotonde Ser’i Teishi motociclista a resulta herida pic.twitter.com/EgJ0cU9gnq — Reportero24 (@AWE24) February 4, 2020

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde di Ser’i Teishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un motoclista net ora e ta bahando for di e rotonde e extension di e wiel patras di e Suzuki Hayabusa 1300cc esaki a pone e motociclista dal abao y lora riba e caminda y keda riba e caminda. Pa puro suerte ningun auto a dal e of pasa riba dje. E motociclista tabata keha di hopi dolor na su nek y lomba. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y despues transporte pa hospital. Segun nos por a compronde cu tin hopi brommer ta pone e extensionnan aki y mayoria no ta pone un re-inforcement bar bao di e extension pa comparti e forza di peso. Esaki a causa e accidente aki.