Auto a sali dilanti scooter na crusada di Morgenster, e motociclista a keda levemente herida

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada di Morgenster, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di un Ford Escape biniendo di nort a haya chance for di e fila bayendo pabao pero e dama no a tene cuenta cu tabata tin un scooter bayendo pabao pasando e fila y e scooter a hay diripiente cu e auto riba dje y a bay dal den esaki. E motociclista no tabata coriendo duro y e impacto no tabata hopi fuerte pero asina mes e motociclista tabata keha di poco dolor na su pia y schouder. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.