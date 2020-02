Despues di un investigacion grandi haci pa e team di atraco, diamars madruga trempan atraco team hunto cu e team di arresto y mas e ayudo di e oficialnan di recherche y cuerpo policial a tene un entrada hudicial na un cas na Weg Rooi Congo. Weg Rooi Congo 35 unda nan a haci detencion di sospechoso di atraco. A haci entrada hudicial na un cas na Weg Rooi Congo caminda a detene e homber P.W.S. di nacionalidad Venezolano pero di origen Chines.

Segun Polis e personananan deteni ta wordo sospecha di diferente atraco den e luna di January. Ta trata di atraconan cometi entre otro na Sero Blanco y ex Rondweg cu awe ta Caya Papa Juan Pablo.

No ta descarta mas detencion den e proximo dianan relaciona cu e mesun investigacion.

Pa Cuerpo Policial por resolve mas caso, e coperacion di pueblo di Aruba ta hopi importante. Pesey ta pidi pueblo pa duna informacion via tiplijn di Polis 11141. Bo ta yama y laga bo mensahe. Esaki ta un mensahe cu ta keda anonimo. Ban hunto elimina criminalnan for di caminda.



Update:

E armanan (2) y e pañanan usa den e atraconan a wordo encontra y confisca na e cas na Weg Rooi Congo

Entrada Hudicial na Weg Rooi Congo, a detene sospechoso eynan! pic.twitter.com/7dFyWKU9FZ — Reportero24 (@AWE24) February 4, 2020