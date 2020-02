Turista masculino a haya paro cardiaco y fayece na un bar na Sanicolas

Posted in

Dialuna atardi a drenta informe di cu tin un persona cu no ta reacciona na un bar na Sanicolas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un cliente masculino cu a pidi pa un servicio pero den esey e lo no ta reacciona mas. Polis a solicita presencia di un ambulans cu urgencia. Ademas polis a compronde cu aki ta trata di un turista di edad halto. Na yegada di e ambulans a nota cu e persona aki ya no tabata duna senjal di bida y a pidi pa un dokter presenta na e sitio. Na yegada di e dokter a constata morto di e turista aki kende lamentablemente a fayece di un paro cardiaco. Na famia di e fayecido nos ta extende nos mas sincero palabranan di condolencia.