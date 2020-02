Posted in

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada Rudolf Arendsstraat/ Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur biniendo for di pabao no a para pa duna preferencia na e pick-up biniendo for di zuid den Weststraat. E impacto tabata fuerte y e dama tabata keha di dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama.