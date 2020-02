Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un persona sospechoso canando den e barrio Felicidad, meaora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e sospechoso kende a bin reaulta e meaun persona latino cu su cabez no ta mucho bon y cu a joyride e pickup di Aruba Climate Control siman pasa. Ya e ta afo y ta comportando su mes no bon, polis a core cun’e for di e sitio.