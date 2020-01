Guarda Costa di Caribe a interrumpi algun traficacion di droga siman pasa, aunke no a captura nan, pero e lote di droga a sink den profundidad!

Afgelopen week heeft de Kustwacht in korte tijd meerdere succesvolle disrupts uitgevoerd. Bij een disrupt worden verdachte drugsboten zodanig verstoord dat de bemanning de balen met drugs overboord gooit. In de afgelopen dagen heeft de Kustwacht vier verschillende drugsboten afgeschrikt. Na het overboord gooien van de contrabande vluchtten de drugsboten richting de territoriale wateren van Venezuela. De disrupts zijn door de vliegeenheden van de Kustwacht en van het stationsschip Zr.Ms. Groningen, dat nu voor de Kustwacht vaart, uitgevoerd. Ondanks zoektochten zijn de pakketten in geen van de gevallen teruggevonden en vermoedelijk afgezonken. De disrupts worden door de Kustwacht als succesvol aangemerkt omdat de contrabande niet is aangekomen op bestemming en het een fors financieel verlies (vaak vele honderdduizenden dollars) betekent voor de criminele organisaties die zich hiermee bezighouden.

La semana pasada, la Guardacosta llevó a cabo varias interrupciones en muy poco tiempo. En caso de una interrupción, los botes sospechosos de drogas son perturbados de tal manera que la tripulación arroja las bolsas de drogas por la borda. En los últimos días, la Guardacosta ha tenido cuatro diferentes persecuciones tras botes de drogas. Después de arrojar el contrabando por la borda, los botes de drogas huyeron a las aguas territoriales de Venezuela. Las interrupciones fueron hechas por las unidades aéreas de la Guardacosta y el helicóptero del barco de la estación Zr.Ms. Groningen, que ahora navega para la Guardacosta. A pesar de las búsquedas, ninguno de los paquetes de drogas fueron recuperados y probablemente todos se hundieron. La Guardacosta considera que las interrupciones son exitosas porque el contrabando no llegó a su destino y significa una pérdida financiera significante para las organizaciones criminales involucradas.