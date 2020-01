Chauffeur di 59 aña a caba di sali for di su cas bira malo tras di stuur y mishi cu un muraya na Hooiberg Kavel, den situacion critico ambulans a hib’e hospital!

Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente unda un chauffeur parce no ta duna señal di bida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin conpronde cu un chauffeur cu a caba di sali for di su cas ni un 100 meter cori a bira malo tras di stuur y a sigui core sin cu e sa y bay mishi un muraya. Ora a yega cerca a mustra manera cu e chauffeur lo no ta halando rosea. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a nota cu e ta halando rosea masha debil y a transporte cu urgencia den un situacion critico pa hospital.