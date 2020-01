Booshi Wever: E SER HUMANO Y E ARUBIANO SIGUR NO TA CENTRAL DEN E MANEHO DI E GOBIERNO ACTUAL.

Posted in

Despues cu un gobierno nobo huramenta, normalmente ta dun’e 100 dia, pa asina aclamatisa cu e trabou nobo y pa inventarisa e situacion y duna pueblo un bista kico e plan di gobiernacion ta encera. E gobierno actual tin 26 luna, esta casi 800 dia, na mando y kico nos por ripara?

Pa di prome, den dos aña a cambia un minister y tres parlamentario, mientras un parlamentario a bira independiente. Presupuesto 2020 ainda no a yega parlamento, y januari 2020 ya ta tras di lomba. Nos a mira mas entrega di nos autonomia financiero (2018), mientras cu casi tur luna tin un menasa continuo di un KB of “aanwijzing”. Tur esaki nos di UPP ta cualifica como muestra di falta stabilidad di gobernacion!

Na di dos lugar nos por mira cu parlamento a confirma su rol como “STEMPELPARLEMENT”. Apesar di tantisimo promesa cu awor lo bay tin un aire nobo den parlamento y cu e Parlamento aki lo ta un Parlamento otro y diferente, parce cu no a habri e bentanannan y pone un paar di fan grandi pa waya e aire toxico bieo, ya cu al final e parlamentarionan di coalicion a keda usa e mesun modus operandi bieo, esta di ta “buiksprekers” of “cheerleaders” di gobierno. Prueba di esaki ta ora cu e lider di fraccion di e partido geel a apoya presupuesto 2020, sin cu esaki no a ni yega parlamento oficialmente. Kizas e tambe kier haya un “Award” fin di aña?

Mas preocupacion sinembargo, ta e situacion social! Gobierno a haci su maximo esfuerso pa crea un fondo apart pa un supuesto Crisisplan Social. En bes cu e plan aki a yuda na drecha e situacion social aki na Aruba, despues di 2 aña parce cu ta nombracion innecesario tabata tin. Hasta CAft a cay ariba esaki. E plan parce di tey pa por cumpli cu fanaticonan di partido. Hasta un PR-officer a wordo nombra ultimo. No tin Buvo? E placa aki no por a ser usa pa yuda esnan cu realmente mester di un ayudo.

Otro preocupacion ta husticia. E minister ta contradeci cifranan di su mesun departamento di polis, indicando cu mayoria di ladronicia ta sosode door di inmigrantenan legal of ilegal. Kico su plan di accion ta e ora? Si encaso cu su ponencia ta berdad, con esaki ta cuadra cu su “open door & window policy”, unda ta permiti mas inmigrante drenta y tur esaki sin conta e miles di permiso cu mester ser duna pa cumpli cu construccion di mas hotel???

Pa colmo mas di 95% di esnan cu lo bin traha na Aruba lo bin gana sueldo minimo y a base cu a elimina e asina yama Swiss-model nan lo por trece henter nan famia tambe cu lo percura pa mas problema social ainda. Y esaki sin menciona e procedencia di e placa cu CBA no kier a duna un opinion riba e “moralidad” di e esaki.

E dicho Hulandes, “dweilen met de kraan open” ta pas hopi bon den caso aki. E maneho di ministerionan di husticia y di labor no tin como meta pa atende na soluciona e poblemanan social y di husticia, pero mas bien parce di ta diseña pa crea mas incertidumbre y chaos. E pregunta cardinal ta e ora ey con e gobierno lo kier duna contenido na su credo cu e ser humano ta central, si cada bes ta duna mas muestra di ta bati nos pueblo cu mas medida y un maneho na unda e yiu di tera no ta haya e balor cu e merece?? Pero mas bien e ta riba e “highway 2 hell”!!

Aruba tin mas di 70 aña ta manda su yiunan di tera bay sigui estudionan avansa den exterior, pero parce cu ora yega pa haci nombracion den posicionnan importante, e yiu di tera no por bin na remarke. Na Serlimar ta nombra un director cu NO ta un Arubiano. Na hospital parce cu a nombra un director medico hulandes europeo, mientras gobierno ta boca yen di “arubianisa” e cuido medico, cu reforma den e AruBig. Di e manera aki brinda e dokternan cu a studia den region oportunidad pa traha aki, y duna oido na e tantisimo keho y critica cu tin bou di nos pueblo pa e forma con medicina ta wordo experiencia na Aruba.

Ya caba informacion ta drenta cu e hulandes europeo aki no por wanta trabou mucho largo!! Mester tin un motibo pa esaki. Esun cu ta bin Aruba a caba di haya un “golden handshake” hunto cu 2 otro di mas di un miyon euro. Un di nan ta esun cu a wordo nombra na Corsow cu un dia pa otro a baha na awa. Mirando esaki toch lo ta bon pa averigua cu no ta un “onderonsje” esaki ta atrobe!! Y al final nos pueblo lo mester bai paga pa e aventura aki atrobe!! Of ta amigo di un di e miembronan di e Raad e ta?

E gobierno ta keda mustra su incapacidad pa goberna drechi cu desicionnan nada integral. Ta parce mas bien un maneho ala “ongeleide projectiel”!!

Ta bisto cu e maneho ta y ta wordo domina por completo door di politica partidista y un grupo di minister cu ta na merced di sponsornan y particularmente falta di “kennis van zaken”.

Partido UPP

Booshi Wever

30 di januari 2020