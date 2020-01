DIP kier informa cu e forma di pago “Swipe” tambe ta posibel pa tur esnan cu ta bin paga nan kavel

Procedura ta inicia diasabra y ta termina diadomingo

DIP kier informa cu diasabra y diadomingo awo, dia 1 y 2 di februari 2020, DIP lo haci entrega di e varios permiso y documento na esnan cu a bin na remarke pa “VentKavel” of “Kavel regular”. Esaki lo tuma lugar den nos edificio di infrastructura na Wayaca. DIP kier informa tambe cu e forma di pago “Swipe” ta posibel pa tur esnan cu ta bin paga nan kavel. Si acaso cu e cliente no por paga via swipe, lo mester tin placa efectivo y exacto.

Procedura di Pago:

Cliente mester pasa prome na DIP cu su identificacion valido sea, cedula, rijbewijs of paspoort pa indentifica cu el a bin na remarke pa un kavel. Despues e cliente lo indica na e personal di DIP, na unda e ta desea pa obtene un kavel. Si e cliente scoge un kavel cu no rekeri un tent di DOW, mester paga Awg. 164,- y lo ricibi su permiso y documento inmediatamente.

Clientenan cu scoge un kavel riba e ruta di L.G. Smith BLVD y ta rekeri un tent di DOW, mester paga Awg.164,- na DIP y Awg.200,- na DOW. Departamento di DOW lo ta presente riba ambos dia, pa ricibi e pago di tent. E posibilidad pa “Swipe” tambe ta posible na DOW. Ora cu e cliente paga e suma necesario na DOW, e mester regresa na DIP pa busca su permiso y documentonan.

Procedura pa scogemento di kavel na DIP.

Promer dia, diasabra, 1 di februari 2020, cuminzando for di 8.00 a.m. en punto.

1)Tur buffetvergunning pa districto di Oranjestad.

2) Number 1 te cu number 50 (trailer/tent/stellage).

3) Pauze y ta sigui pa 1pm exacto.

4) Tur buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas

5) Number 51 te cu number 100 (trailer/tent/stellage).

Segundo dia, diadomingo, 2 di februari 2020, cuminzando di 8.00 a.m. en punto.

1)Number 101 te cu number 160 (trailer/tent/stellage).

2) Pauze y ta sigui pa 1pm exacto.

3) Number 161 te cu e ultimo number 180 (trailer/tent/stellage).

4) Lo sigui di biaha cu RESERVE Kavels nan di nr 1 te cu nr 45.

DIP kier recorda tur persona cu ta bin na remarca pa haya un kavel pa tuma bon nota di e condicionnan cu ta aplicabel pa e permiso di e kavel. Si no cumpli cu un of mas di e condicionnan stipula den e permiso, lo cancela e permiso, cu consecuencia cu e kavel lo wordu otorga na un siguiente persona riba lista. Tambe e persona lo no bin na remarca mas pa haya permiso pa un kavel pa Carnaval den futuro. DIP no ta acepta ningun poder (machtiging) pa bin busca permiso pa un kavel. E persona cu a bin na remarca pa haya un kavel mester ta personalmente presente na DIP pa busca su permiso.

E persona cu yega laat ta perde su turno y lo mester keda warda te despues cu yama e ultimo persona prome cu pauze of prome cu cuminza cu e 50 siguiente personanan of despues cu yama e ultimo persona pa e dia ey.

Personanan cu tin buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas por cuminza pone nan trailer of tent desde diaranson, 3 di februari 2020, pa districto di Oranjestad tambe por cuminsa pone nan trailer of tent desde dialuna dia 3 di februari 2020 (entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.).

DOW lo instala tent riba e kavelnan na L.G. Smith Boulevard pa personanan cu a bin na remarca pa e kavelnan aki pa medio di tombola. Riba dicho kavelnan no ta permiti pa para auto, pone stellage of trailer ni cualkier otro objecto cu por trece daño na e suela.

Desde dialuna dia 3 di februari 2020 ta permiti pa pone trailer, stellage of auto (entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.) cu excepcion di L.G. Smith Boulevard caminda DOW lo instala tent. Prome cu dialuna dia 09 di maart 2020 tur trailer, stellage of auto mester ta kita.

Den e parkinglot dilanti The Cinema, Parlamento, Bestuurskantoor y tambe dilanti di ex- Douanekantoor, The Jewelry Center y Royal Plaza NO por pone auto of tent. No ta permiti pa pone trailer, stellage, pallet of carton den e parkinglot aki.

Tambe lo tin tribuna disponibel riba e ruta pa facilita personanan cu no a bin na remarca pa kavel y/of ta desea pa hasi uso di un tribuna pa disfruta di Carnaval. Pa esakinan no ta existi ningun tipo di reservacion. Esun cu yega prome por tuma asiento riba e tribuna.

Tambe lo tin mas o menos 7 toilet trailer instala riba e ruta di carnaval pa facilita e publico.

