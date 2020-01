Ladronnan a bolbe kibra drenta horta na Modern Electronics na Caya G.F. “Betico” Croes

Diahuebs madruga a drenta informe di cu e alarma a bay on na Modern Electronics den Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde Cu un security a wak 2 homber ta sali for di e negoshi na careda, a purba core nan tras pero sin resultado. E ladronnan a kibra y drenta via porta dilanti. E vitrina y e porta di glas a ricibi basta daño. No ta conoci ainda cu cuanto articulo a bay cun’e. Si a haya varios speaker, holoshi y laptop benta pafo di e negoshi. Parce tabata dos homber habla spaño. Un di nan tabata bisti cu jacket preto y cu carson blauw. Nan a core bay direccion panort. Polis a busca den area pero no a encontra cu e malechornan aki.