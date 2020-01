Posted in

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata mayan diahuebs den Sala di Corte di Prome Instancia 30 januari 2020

08.30

J.O.J.L.

L. ta wordo acusa di exportacion di cocaine riba 29 di mei 2019.

08.45

F.L.V.

V. ta wordo acusa di exportacion di cocaine riba 29 di mei 2019.

09.00

G.M.A.

A. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 15 di augustus 2015 dor di tire cu un boter na su cabez.

E ta wordo acusa di a menaza e persona cu morto riba e mes dia dor di bise: “Nan por tene mi 6 ora, 48 ora of 1 siman, ora mi sali mi ta mata bo” y “Mi ta bay choca e muher ey cu mi dos mannan te ora su wowonan sali”.

E ta wordo acusa di destruccion di seis porta di un cas, di bentanan di dos auto, un bentana y otro propidadnan di dos persona riba 15 di augustus 2015.

09.30

D.T.F.

F. ta wordo acusa di violacion di un persona riba 22 di september 2018.

E ta wordo acusa di secuestro di un persona riba 8 di oktober 2019.

11.00

J.P.F.C.C.

C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas riba 30 di juli 2019.

11.20

P.R.C.B.

C.B. ta wordo acusa di a maltrata un agente policial riba 10 di november 2019.

11.40

R.O.C.

C. ta wordo acusa di agresion sexual contra un persona riba 22 di juni 2019.