Otro siman OM lo sigui cu venta di varios boto

Na cuminzamento di februari Ministerio Publico lo bay pa bende varios boto cu ta warda na marinierskazerne na Savaneta. Ta trata di botonan tuma pa Kustwacht. E botonan aki no mester wordo warda mas largo y por wordo bendi na esnan cu ofrece mas placa pa nan.

Si Bo persona ta interesa, Bo persona por pone su nomber pa mas tarda diamars 4 di februari 2020 pa 4.00’or di atardi na Ministerio Publico via e adres di e-mail: ann.angela@omaruba.aw. Bo persona por yama señora Angela tambe diabierna awor 31 di januari y diamars 4 di februari di 2.00 pa 4.00’or di atardi riba tel. 521-4135.

E personanan cu a meld nan mes na Ministerio Publico sea via e-mail of telefon, por acudi diaranzon 5 di februari 2020 di 3.00 pa 4.00’or di atardi na marinierskazerne na Savaneta pa wak e botonan y na mes momento haci un oferta por escrito riba e boto di nan escogencia. ID ta obligatorio!

E persona cu gana e bidding lo wordo informa riba diahuebs 6 di februari 2020. E suma tin cu wordo paga na caha di Ministerio Publico na Rumbastraat 29 na Camacuri. Pagonan mester ta den cash. Ministerio Publico ta habri di dialuna te diabierna di 8.00 pa 11.30’or di mainta y di 1.00 pa 3.30’or di atardi.

E botonan lo wordo entrega na e cumprador cu tin cu presenta cu su recibo di pago di e prijs, e contrato di compra y un ID.

E boto mester wordo busca pa mas tarda riba diaranzon 12 di februari 2020. E comprador mes tin cu percura pa e transporta e boto. Ministerio Publico no ta duna ningun garantia riba e estado di e boto. E venta ta ‘as is where is”.

Volgende week verkoopt het OM diverse boten aan de hoogste bieder

Het Openbaar Ministerie zal begin februari overgaan tot de verkoop van diverse boten die op de marinierskazerne te Savaneta opgeslagen liggen. Het betreft boten die in het verleden door de Kustwacht onder zich zijn genomen. Deze boten hoeven niet langer te worden bewaard en kunnen aan de hoogste bieder worden verkocht.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 4 februari 2020 om 16.00 uur ’s middags melden bij het Openbaar Ministerie via ann.angela@omaruba.aw. U kunt mevrouw Angela ook bellen op vrijdag 31 januari en dinsdag 4 februari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur ’s middags op tel. 521-4135.

De personen die zich via het e-mail of telefonisch hebben opgegeven, kunnen zich op woensdag 5 februari 2020 van 15.00 tot 16.00 uur ’s middags melden bij de ingang van de marinierskazerne te Savaneta om de boten te bezichtigen en tevens een schriftelijk bod uit te brengen op de boot van hun keuze. Legitimatie is verplicht!

De hoogste bieder per boot zal op donderdag 6 februari 2020 bericht krijgen. Daarna kan de koopprijs worden voldaan bij de kassa van het Openbaar Ministerie aan de Rumbastraat 29 te Camacuri. Alleen cash betaling is mogelijk. Het Openbaar Ministerie is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 11.30 ’s middags en van 13.00 tot 15.30 uur ’s middags geopend.

De gekochte boten worden afgegeven na overlegging van de kwitantie van de betaling van de prijs, het koopcontract en de legitimatie van de koper.

De boten dienen uiterlijk woensdag 12 februari 2020 worden opgehaald. De koper zorgt zelf voor het transport. Het Openbaar Ministerie geeft geen garantie op de staat van de boten. De verkoop geschiedt ‘as is where is”.