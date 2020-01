Esaki lo ta e caso cu lo ser atendi awe tardi den Sala di Corte di Prome Instancia 29 januari 2020



14.00

T-r.M.P.

A.A.B.

N.L.R.S.

S.A.F.

Pro forma. P. y S. y F. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of carchinan di telefon y/of boternan di bebida di un supermercado na Cura Cabay riba 12 di september 2019. E violencia a encera cu a drenta e establecimento cu cara tapa y arma di candela den man y a grita: “Atraco, atraco!” y cu a punta e arma riba cabez di e cahero y a pidie pa habri e caha.

P. y S. y F. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba 12 di september 2019.

P. y B. y F. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa di un supermercado riba 18 di september 2019. E violencia a encera cu a drenta cu cara tapa y arma di candela den man y a grita e palabranan: “Atraco, atraco!” y cu a punta un arma di candela zilver y/of un arma largo den direccion di curpa di un persona y a exigi pa habri e caha.

P. y B. y F. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela zilver y un arma largo riba 18 di september 2019.

P. y B. y F. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of un boter di bebida y/of carchinan di telefon di un supermercado riba 18 di september 2019. E violencia a encera cu a drenta cu cara tapa y arma di candela den man y a grita e palabranan: “Atraco, atraco!” y “No wak nos” y a saca un arma di candela zilver pa un persona.

P. y B. y F. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela color zilver riba 18 di september 2019.

P. y B. y S. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of boternan di bebida y/of cigaria di un bar riba 22 di september 2019. E violencia tabata dirigi contra dos persona y a encera cu a drenta cu cara tapa y arma di candela den man y a grita e palabranan: “Where is the money!” y cu a punta un arma di candela riba un persona y a dal e na su cabez y a scop e varios biaha na su cabez y curpa y cu a pusha e di dos persona y a punta un arma di candela riba dje tambe.

P. y B. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela color zilver y un arma largo riba 22 di september 2019.

P., conhuntamente cu otronan of un otro, ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of boternan di bebida y/of cigaria y/of un portmoni y/of un telefon di un bar/restaurant riba 3 di oktober 2019. E violencia tabata dirigi contra cuatro persona y a encera cu a drenta cu cara tapa y arma di candela den man y cu a pone e arma zilver na cabez di un persona y a pushe cu forza, cu a punta e arma zilver riba curpa di e di dos persona y a bise e palabranan: “Nami placa, nami placa”, y cu a punta e arma largo riba e di tres persona y a grite e palabranan: “Give me everything you have, n*. I will shoot you. Don’t talk”, y cu a punta e arma largo riba e di cuatro persona y a bise: “Keda keto, duna mi bo telefon”.

P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela color zilver y e skopet riba 3 di oktober 2019.

P. y B. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia di un suma di placa y/of cigaria di un supermercado riba 4 di oktober 2019. E violencia tabata dirigi contra dos persona y a encera cu a drenta cu cara tapa y arma di candela den man y cu a pone e arma zilver na cabez di un persona y a pushe cu forza y a bise e palabranan: “Keda keto of mi ta tira bo”, y cu a punta e arma zilver riba e di dos persona y a grite e palabranan: “Bay abao, bay abao”.

P. y B. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela color zilver y e skopet riba 4 di oktober 2019.

Share this: Twitter

Facebook