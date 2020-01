Supuesto informe di illegalnan a subi tera a bin resulta clientenan di un iglesia den cercania cu a bay recrea na lama banda di dump!

Dialuna merdia a drenta informe di cu lo tin illegalnan a subi tera pabao di Dump na Parkietenbos, mesora a dirigi varios patruya cu urgencia pa Bucutiweg. Na yegada di e prome unidad a bin topa cu un grupo di persona cu a caba di sali for di lama y a cana bay pa e Parke di Curazon na Simeon Antonio. Polis a papia cu nan y a bin compronde cu ta nan mes a sali for di e lama y cu nan ta miembronan di un iglesia den cercania cu a bay recrea nan mes. Pa tur seguridad a dicidi di tira un bista rond den e area pero no a mira nada otro particular.