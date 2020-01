Otro auto a cay for di e brug nobo na Pos Chiquito cu 2 hende seriamente herida!

Bon dia .

Cuerpo policial ta informa:

Awe dialuna madruga un poco prome cu 1or central di polis ta wordo notifica di un accidente cu a tuma lugar probablemente un poco prome cu e brug Gobernador Fredis Refunjol na Pos Chiquito. Ta trata di un nissan march color binja bayendo dirección abao cu pa un of otro motibo a cay for di e brug.

Polis a jega na e sitio, tambe ambulance y materialwagen di brandweer.

A pidi tambe pa polis di trafico y polis technico pa asina haci un investigacion pa por deduci kiko exactamente por a pasa . Den corto tempo a logra saca e ocupante masculino for di e auto . E la ricibi basta sla na su pianan. Despues a bay over pa saca e otro ocupante femenino cu tin basta sla na cabez y curpa. Tur dos a wordo transporta cu maximo urgencia pa hospital. Slachtofferhulp a wordo poni na altura .































