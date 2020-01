Polis a bolbe detene chauffeur burachi cu a bolbe ocasiona un otro accidente bao influencia!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente banda di e Brug di Madushi, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur bao influencia di alcohol coriendo auto di su pareha a basha cura abao di Bar Dancing Shining Star. E chauffeur aki a perde control di e Hyundai Tucson y a bay dal riba e cura y basha esaki abao. Ora cu e doño di e bar a bay acerca e chauffeur esaki kier a cuminsa bringa cu’ne. E doño a conta polis cu e Hyundai Tucson tabata bini for di pariba y lo a baha caminda dal den e cura di palo di e bar y despues kier a bandona e sitio. Pa su mala suerte e chauffeur no por a yega mucho leu door cu e auto a bay para net na e Brug di Madushi. Momento cu polis a bay atende cu e chauffeur a ripara cu e homber aki ta un conoci di polis cu a ocasiona accidente na varios ocasion y cu esaki ta un otro mas riba su lista. Polis a papia cun’e pa e coopera y pa e supla. Despues di 3 intento cu a bay robez y mirando cu no kier a coopera, a bay over pa detene pero a resisti cu polis.

A pone na boei y a transport’e pa warda di polis na Shaba. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.