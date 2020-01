Rocco Tjon: Un bes mas presupuesto 2020 ta uno realistico y ta cumpli cu normanan financiero.

Manera ta conoci e maneho di sra. Evelyn Wever-Croes ta uno responsabel. P’esey a logra baha e deficit di Mike Eman di 444 miyon florin, pa un surplus. E colegio di supervicion den nan rapport ta bisa cu Gabinete Wever-Croes ta cumpli cu e normafinanciero manera palabra. Na mes momento e colegio di supervicion ta constata tambe den nan rapport cu e splicacionriba contenido di e presupuesto aworaki si ta bon, ora comparaesaki cu Gabinete Mike Eman.

GASTONAN DI PERSONAL

Gasto di personal pa 2020 ta presupuesta na 472.8 miyon florin y esaki ta 5.8 miyon florin menos cu 2019. Asina Aruba ta cumpli cu entre otro e norma di personal manera palabra. Apesarcu e norma aki no tin un base legal, Gabinete Wever-Croes ta compronde e importancia pa baha e gastonan aki y nan mes ta percura pa e gastonan aki sigui baha, conforme nan plan di maneho.

DEBE DI GOBIERNO

E debe nacional, segun e colegio di supervicion, lo baha debi naun surplus di 46.3 miyon florin. Esaki lo percura pa na fin di 2020 nos conoce un debe nacional na 70.5% di nos GDP. Esaki ta un rebaho di 2.5% compara cu 2019. E peso di interes di lokenos ta paga ta baha tambe cu 11 miyon florin compara cu na2019. Esaki ta prueba di e maneho responsabel di GabineteWever-Croes.

CRITICA DI OPOSICION

Oposicion ta trece pa dilanti cu gasto di Gobierno a subi. Pero nan no ta splica cu e motibo ta cu e anja aki Aruba mestercuminsa paga pa e proyectonan PPP di Mike Eman. ControleriaGeneral a constata cu e riesgonan financiero di e proyectonanPPP no tawata suficientemente cubri. Y cu na comienso di e proyectonan no tabata tin claridad riba cobertura di e gastonan a largo plaso. Nan a constata cu Mike Eman no a percura pafondo pa e proyectonan aki y ta aworaki numa nos mestercuminsa paga. Door cu e financiamento di e proyectonan aki ta off balance, e no a afecta e presupuestonan anterior. Pero e lo afecta presupuesto di Pais Aruba pa e siguiente 18 pa 20 aña. Y lo mester cubri esakinan cu entrada adicional y of reduccion di gasto.

PA CONCLUI

Ora oposicion ta papia di un “dode mus” nan mester ta referi naCAFT y nan mes. Paso CAFT por ta uza e Ley di supervicionfinanciero cu a vence como nan punto di salida, pero esaki no ta duna nan trabounan un base legal. Pa e motibo ey mes sr. Knops ta indigna cu e cambio cu a wordo haci na bienestar di e pueblo Arubiano.