Guardacosta di Caribe a haya nan mes ta tow varios boto e dianan aki

Afgelopen weekend heeft de Kustwacht verschillende keren voor sleeptouw acties moeten uitrukken. Bij de Bovenwindse eilanden heeft het Steunpunt St. Maarten de trimaran Hidalgo op sleeptouw genomen omdat het vaartuig motorpech kreeg. De trimaran is door de Metal Shark, na melding van het RCC, naar Saba gesleept. Op Curaçao heeft het Steunpunt bij Boca Sami hulp gegeven aan de boot Mr. Smith die problemen kreeg met zijn motor. De boot sloeg op drift en kwam dicht in de buurt van het booreiland CIMC Gretha bij Boca Sami. De opvarenden en de boot zijn door een Metal Shark van de Kustwacht naar de kust gesleept. Steunpunt St. Maarten heeft ook de boot Taylor Made geassisteerd toen deze plotseling onderweg motorpech kreeg. Dit vaartuig is veilig naar Simpson Bay gesleept.

Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg dat u genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord hebt zoals: zwemvesten, zaklantaarn, EHBO kit, brandblusser, VHF radio of een opgeladen mobiele telefoon. Voorkom pech onderweg en gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het geval u hulp nodig heeft kunt u met de Kustwacht bellen op het nummer 913. De Kustwacht wenst u een fijne en veilige reis.