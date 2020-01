Pa bay cambia canal di chauffeur a descuida y a bay dal tras di un auto y mucha chikito a resulta herida

Na momento cu chauffeur a bay cambia canal di su radio, a descuida atencion for di riba caminda y den fraccion di seconde a perde momento cu e auto su dilanti a para. No por a evita e golpi mas. Tur esaki a pasa diaranson atardi, un poco prome cu e crusada di cas di gobernador na savaneta, na momento cu nan tabata biniendo abou direccion Playa. A pidi presencia di ambulance na sitio. Entre esnan envolvi tabata tin un criatura cu a ricibi herida leve dor di e impacto, el a dal su cabes ora cu e autonan a dal tras di otro. E tabata den e auto cu tabata patras y cu a ocaciona e accidente. Chauffeurnan no ta imagina e consecuencia di un seconde cu no pone atencion debido por causa den trafico. E biaha aki e vehiculo dilanti a para trankil, pone su señal pa bira sin premira cu su tras e persona na stuur no tabata pendiente di su intencion. P’esey ta boga semper pa no atende cu nada otro na momento cu ta na stuur pa evita cualkier desgracia. Afortunadamente nada grave no a pasa akinan.