TEAM SNOR CAMPEON DI THE IMPOSSIBLES CHALLENGE!

San Nicolas – Den weekend ultimo, San Nicolas a “shake & bake” ora cu te den oranan laat di anochi den Ora’s Bar na San Nicolas un bataya increibel den domino tabata tuma luga. Ta trata akinan dje challenge formidabel pa habri temporada 2020 di domino na San Nicolas, entre e dinamico Team Snor, bou liderazgo di Nelson “Snor” Perez, y e duronan di pariba di brug, The Impossibles bou guia di Lee Thompson.

Prome round a bay sin duda mano a mano! Un pa mi un pa bo. Dado momento The Impossibles ta para c’un pia caba ariba finish cu score di 10 – 9, ora cu increiblementeTeam Snor ta “come from behind” y drenta half time cu score di 11 – 10!

Di dos mita Snor ta ranca habri sensacionalmente bay dilanti cu 13 – 10! Nan ta sigui manteniendo e bentaha aki, te ora cu spectacularmente The Impossibles ta manda señal di “flare” bay halto y ilumina tur nan miembro c’unwake up call ora cu Denzel cu Ali Thompson regala Gregory y Tony di Team Snor un sapato blanco blanco! The fight is back on! The Impossibles ta keda kauw n’ebentaha cu Team Snor tabata tin te cu nan ta pone “theroof on fire” ora nan ta empata e bataya na 20 – 20!! Milagrosamente, Snor himself hunto cu Piero ta bolbe gana y pone Team Snor pasa finish y titula campeon cu score di 21 – 20! Tremendo bataya shonnan! Tremendo ambiente! Na final tabata tin entrega oficial tambe di e Nos cu Nos Wisselbeker na e campeonnan nobo, Nelson St. Jago y Leoncita Croes. Segun inside information, ya caba ambos team a firma pa un revancha pabou di brug na e unico Domino Square Garden na mundo! Keda pendiente!