Polis a bay pa un e mal imagen y ehempel dilanti porta di school mainta tempran!

Diaranzon mainta a drenta informe di un mal imagen y ehempel di un homber drumi den auto habri dilanti porta di school na Colegio Conrado Coronel na Morgenster, mesora a dirigi un patruya na e sitio.

Na yegada di e patruya a lanta e homber for di sonjo, polis a mustr’e cu locual e ta heciendo no ta nada bunita, e homber no tabata tin ningun documento di identificacion y e auto no kier a start debi cu e chauffeur a laga e lus di auto cendi y a baha di madruga pa mainta. Polis a duna e homber un prohibicion pa stuur debi cu e no tin rijbewijs cun’e y no ta den condicion pa stuur tampoco.