En conexion cu celebracion di e fecha natal di Betico Croes: COLEGIO FELIPE B.TROMP A HAYA BISHITA DI PROME MINISTER ‘Danki na Dje’ ta e tema di e aña aki

Posted in

Ya for di tempo cu e tawata den oposicion y como lider di supartido, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a haci’e un costumber pa bishita scolnan rond di Aruba den e siman di celebracion di Dia di Betico. Como nos Prome Minister, e tradicion aki ta sigui tur aña y e aña aki tambe e ta bishitascolnan basico no solamente pa haya e oportunidad pa contanos muchanan tocante e bida y logronan di Betico Croes sinotambe pa biba e entusiasmo y alegria cu nos muchanan pa cu nos gran luchador di nos pueblo Betico Croes.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, diamars mainta a bishitaColegio Felipe B.Tromp na Noord na unda muchanan cu hopientusiasmo tawata para pafo y cu bandera den man wardandoasina e yegada di Prome Minister na nan scol.

E mandatario principal di nos pais a comparti hopiinformacion di e historia di bida y trabou di Betico Croes cu Klas 6A y 6B. Loke mas a resalta tawata e dichonan famoso di Betico. Un dicho famoso cu mas a haya atencion ta e famosopalabranan di Betico Croes despues di logronan grandi pa e libertad di nos pais: “Si mi cay na caminda, hamas boso laga e causa un banda pero gara e bandera Arubano y sigui cu e luchapa conserva y preserva e libertad di e pueblo aki”. Beticoprobablemente tawata tin e pensamento cu e lo no mira sulogronan bira realidad siendo cu su lucha a causa cu hopi a bay contra di dje. P’esey el a mira e importancia pa encurasha e pueblo pa no cansa, pa sigui cu e lucha te hasta ora e no teymas.

Betico no a mira su logra grandi, Status aparte for di e constelacion antiano. Pero ta “Danki na Dje” cu esaki a birarealidad. Danki na su lucha incansabel, e soño di nos pueblo a bira realidad.

Cu e ehempel aki tambe, Prome Minister a conseha tur e muchanan pa no laga nada stroba nan soño y metanan. Pa nunca cansa di studia, nunca cansa di e meta pa logra nan soño. Cada un di nan, sea mucha homber of mucha muhe, tin potencial di ta un Betico. Un luchador, un futuro ciudadano cu lo contribui pa hiba nos pais dilanti. Gobierno di Aruba ta trahando duro tambe pa entrega nos pais na e generacion nosdilanti financieramente saludabel y stabiel manera cu BeticoCroes a desea tambe.

Prome Minister ta gradici Colegio Felipe B.Tromp, Cabesantedi Scol, maestronan tur cu a tuma nan tempo pa ricibi PromeMinister asina bunita, muchanan di e scol y docentenan y muchanan di klasnan 6. Alabes Prome Minister a invita tur mucha pa asisti na e Manifestacion cultural cu lo tuma lugadiabierna awo 24 di januari di 7:00 pa 10:30 PM na Plaza Libertador G.F. Betico Croes. Tambe pa bishita e diferenteotro actividadnan cu ta tuma luga rond nos isla dia 25 di januari, Dia di Betico.