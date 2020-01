Diferente tòp instruktor a uni forsa un biaha mas pa hasi un diferensia

WILLEMSTAD, Un total di 16 instruktor di fitness a aseptáe reto pa duna un seshon di moveshon pa hinter komunidatpor #move i alabes rekoudá fondo pa yuda den mehorákalidat di bida di personanan ku ta sufri di un paralysis naKòrsou.

Manera ya ta konosi dia 8 di mart próksimo na International School kuminsando 6’or di mainta tin e siguiente AnnualFitness Challenge. Esaki ta un fundraising di 6 ora ku diferente aktividatnan di fitness repartí den 3 area. Tin e kaminata di 5 i 10km, e maratòn di spinning di 6 ora pa grupo i tambe e seshonnan di fitness den sala.

E di 7 edishon aki lo tin Jolly Walkers ku lo guía e Kaminata kuta kuminsá na International School pa bin kaba bèk naInternational School.

Lo tin un total di 6 instruktor pa e maratòn di spinning di kual 4 di nan ta konosí kaba ku ta Wendley Urselita, Diana Lopez, Mike Voz i Nancy Werner. E dos instruktornan di spinning nobopa e aña aki ta Patricia Buyne i Enrique Arvelo.

Pa e seshonnan di fitness lo tin Yoga, Fit Combat, Zumba, Salsamania, Senior Fitness, Pump-on-Wheels, Pilates, Kids Zumba. Kada unu 45 minuut tras di otro. E diferensia ta si kupa e aña aki Yoga lo tin dos instruktor. Nos lo tin Janina i Emelton Charles ku lo bai duna Yoga. Ku e enfoke tambe paenkurasha mas hende hòmber partisipá na Yoga.

Senior Fitness lo konta ku 3 instruktor kende ta D’angeloFelida, Nickelson de Windt, Grego Scharbaai. Senior Fitness taun seshon basta gusta pa personanan riba 60 aña ku atrabes di musika di aña 80 lo move e kurpa bou di guia di e 3 instruktornan aki. E otro instruktornan ku a aseptá e reto pa por tei ta Charlyne Balentina, Helen Griffith, Ruth Kroes, Nelson John i Raimundo Betancourt.

Tur e esfuersonan aki spesialmente pa sigi enkurashá moveshoni inklushon bou di nos komunidat. Kada aña mas i mas hende a disidi di bai e reto i kumpra karchi pa nan #move. Astadiferente personanan ku ta sufri di un òf otro desabilidat fisikotambe a skohe pa partisipá pa mustra ku no ta importá kon bota, pero nos tur por move di un manera.

Esaki ta netamente e meta di Fundashon Alton Paas pa baha e barera entre personanan ku tin un desabilidat fisiko i sobra di komunidat pa mustra ku nos tur huntu por ta aktivo pa nos bai dilanti.

Awor e reto ta bo dilanti pa abo tambe kumpra bo karchi pa#move i yuda esnan ku tambe mester move pero dor di sirkumstansia no por move òf tin ku move di un otro forma.

Pa bo partisipá na e kaminata i e seshonnan di fitness bo por kumpra karchi di adulto di 35 florin. Pa partisipa na e kaminataso, bo por kumpra e karchi di 15 florin. Si bo ta hoben òf 60+ bo por partisipá na e seshon di kaminata i fitness pa e prijsspesial di 15 florin.

Pa kualke pregunta semper bo por yama òf whatsapp nos na5100087 of tuma kontakto via info@fundashonaltonpaas.org.

Verschillende top fitness instructeursbundelen krachten om een verschil te maken

WILLEMSTAD, In totaal hebben 16 fitness instructeurs de uitdaging aangenomen om een fitness sessie te geven, zodat de hele gemeenschap kan bewegen en zodoende fondsen werft om de kwaliteit van leven van personen die last hebben van een verlamming op Curaçao te helpen verbeteren.

Zoals bekend is er op 8 maart 2020 op het International School vanaf 6:00 uur s’ morgens de volgende editie van The Annual Fitness Challenge. Dit evenement is een fundraisingsactiviteit van 6 uur met verschillende activiteiten verdeeld op 3 area’s, t.w. Walk van 5 en 10km, spinning marathon van 6 uur en fitness sessies in het auditorium.

De Walk van de 7de editie heeft weer Jolly Walkers als begeleider en start bij de International School en eindigt bij de International School.

Voor de spinning marathon zullen er 6 instructeurs aanwezig zijn, waarvan 4 ervan al bekend zijn, Wendley Urselita, Diana Lopez, Mike Voz i Nancy Werner. De 2 nieuwe gezichten dit jaar voor spinning zijn Patricia Buyne en Enrique Arvelo.

De fitness sessies bestaan uit Yoga, Fit Combat, Zumba, Salsamania, Senior Fitness, Pump-on-Wheels, Pilates en Kids Zumba. Elk sessie duurt 45 minuten, onafgebroken. Een verschil met vorige jaar bij Yoga is dat dit jaar 2 instructeurs aanwezig zullen zijn, de echtpaar Janina en Emelton Charles. De focus hierbij is om mannen te motiveren om deel te nemen aan Yoga sessie.

Senior Fitness heeft 3 instructeurs, zijnde D’angelo Felida, Nickelson de Windt en Grego Scharbaai. Senior Fitness is een veel geliefde sessie door 60-plussers welke op muziek van de jaren 80 bewegingen uitvoeren onder begeleiding van de 3 instructeurs. De andere fitness instructeurs die de uitdaging zijn aangegaan, zijn Charlyne Balentina, Helen Griffith, Ruth Kroes, Nelson John i Raimundo Betancourt.

Deze inspanningen zijn speciaal om beweging en inclusie onder de gemeenschap te blijven aanmoedigen. Elk jaar neemt meer mensen de uitdaging aan en koopt hun kaart om te bewegen. Zelfs personen met een of ander beperking beslissen om mee te doen om te laten zien dat het niet uitmaakt in welke staat je bent, maar dat we allemaal op de een of andere manier kunnen bewegen.

Dit is duidelijk het doel van Fundashon Alton Paas om de barrière tussen een persoon met een lichamelijke beperking en de rest van de gemeenschap te verlagen om te laten zien dat iedereen samen actief kan zijn om vooruit te gaan. Nu ligt de uitdaging bij u om een kaart te kopen om te bewegen en degenen die moeten bewegen maar door omstandigheden niet kunnen bewegen of anders moeten bewegen, te helpen met beweging.

Om deel te nemen aan de Walk en de fitness sessies neem u de kaart van Ang. 35 en voor de Walk alleen is het Ang. 15. Voor jongeren tussen 8 en 15 en 60+ is er een speciale prijs van Ang. 15 voor de deelname aan de Walk en Fitness sessies.

Voor informatie kunt u altijd terecht bij ons via telefoon of whatsapp nummer 5100087 of via email info@fundashonaltonpaas.org.