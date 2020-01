Pasajero illegal coriendo den auto cu plachi number bieuw, polis a detene e pasajero y a confisca e auto!

Dialuna anochi durante patruya polisnan atento riba caya y a topa cu un auto moviendo den e area di Noord. Polis a dun’e un señal pa e para, loke e chauffeur a haci tambe.

Den e auto tabata tin dos adulto y un mucha. Ora cu nan a baha check, tanto e pasahero como e chauffeur, ta stranhero. E chauffeur no tabata tin rijbewijs. El a bisa si cu e ta biba na Aruba, pero no por a proba ningun documento pa mustra cu e ta legal.

Esun na banda tampoco por a prueba e momento ey cu e ta legal na Aruba. Polisnan durante e control a mira cu e plachi di number di auto A-6747 ta un plachi di 2013, oranje cu blanco.

Na 2013 e plachinan tabata di e mesun color cu esunnan di awe. Polisnan a mustra e persona na stuur, cu e no por sigui. Awendia ta castigabel core auto sin rijbewijs.

Mirando cu e tabata tin un mucha den auto, polis a pidi’e pa baha cu e mucha, bay cu nan den auto di polis y e otro sinta na banda, cu no por a prueba cu e ta legal na Aruba, a wordo pidi pa bay den dogcatcher.

A base di Guarda Nos Costa, nan lo bay saca afo si e personanan aki ta legal na Aruba. E auto a keda para caminda cu polis a para e chauffeur na momento cu e tabata riba caminda den e area di Noord, cu e plachi di number bieu, oranje cu blanco, di 2013.