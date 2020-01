Extorcionista a bay cerca dama den Koningstraat y menase cu arma di candela exigiendo 15 mil Florin!

Dialuna anochi a drenta informe di un caso di menasa/extorsion na un adres na Koningstraat, mesora a dirigi varios unidad di polis cu urgencia na e sitio. Na yegada di e prome patruya a bin compronde cu lo tabata tin un homber cu a menasa hende cu arma di candela, exigiendo placa. E dama a splica polis cu e homber aki ya caba den pasado a yega di kita placa for di dje y ta menasa den un forma basta serio.

E biaha aki el a bin, pidiendo 15 mil florin, sino ta bay tin problema. E homber aparentemente no ta traha y polis a sinta scucha e dama su storia y a puntre tambe si e homber tabata arma.

Pasobra a meld cu e homber ta arma, etc. Ora a papia cu e dama, el a splica cu e no a mira ningun arma. Si ta e caso cu e homber ta menas’e. E dama tin miedo cu e homber ta bolbe y caus’e daño.

Polis a splik’e cu e mester haci un denuncia oficial na recherche, cual el a keda di bay haci. Awor aki nan a bise tambe cu si e homber bolbe, yama polis mesora pa nan yega y topa cun’e. Aparentemente e ta core den auto, pero nan no sa precies cua auto e ta core.

Awor aki ta cuestion di sigui un proceso oficial. Polis tin duda den e declaracion di e dama. Pero naturalmente nan a tuma e caso toch como uno serio.