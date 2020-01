Jet priva cu a caba di sali for di Aruba mester a regresa debi na un emergencia

Dialuna atardi banda di 6’or a activa autoridadnan local pa un avion priva Cessna Citation 60 cu un rato prome a lanta vuelo for di Aruba. E avion tabatin como destinacion Massachsetts, USA. E tabatin 8 pasahero abordo mas un piloto y copiloto. Pero un rato despues cu el a lanta vuelo for di Aruba, el a bati alarma y a pidi permiso pa regresa Aruba pa un emergencia, pa cual Bomberonan, Ambulance y otro autoridadnan a bay riba “stand by”. Investigacion preliminar ta menciona cu un rato despues di lanta, el a haya un notificacion den cockpit cu su “Front gear” no kier cera bek. Manera ta conoci, asina cu un avion lanta, e wielnan ta bay paden, locual no a sosode e biaha aki. Tabata motibo e ora pa informa Toren di Control y regresa nos isla pa por revisa e fayo riba e avion. Como cu el a caba di lanta vuelo y tabatin un ruta largo, e avion tabata yen di combustibel, locual a causa cu el a keda bula como 20 pa 30 minuut riba lama cerca di nos isla, pa e deposita fuel, pa e por a baha bek cu minimo combustibel abordo. Esaki ta un procedura normal den mundo di aviacion y ta mas bien pa minimalisa e risico ora di un aterisahe di emergencia. Menos combustibel, menos chens pa expansion di un candela si algo pasa e avion durante aterisahe. Pa mas o menos 7:00pm e avion a baha sin problema. A keda di haci un investigacion mesora, incluyendo cu inspectornan di Departamento di Aviacion Civil pa revisa e avion, e fayo y mira si e ta drecha, prome cu e avion por continua cu su vuelo. E avion a sali for di W-Aviation na Aruba.

Share this: Twitter

Facebook