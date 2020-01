Sesion educativo di AHATA y A.T.A. tocante “Influencer Marketing”

Posted in

ORANJESTAD, Aruba – 20 di Januari 2020: Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) conhuntamente cu Aruba Tourism Authorithy (A.T.A.) y nan agencia di relacion publico Zeno Group a organisa dos sesion educativo pa hotelnan miembro di AHATA. Topico di e sesion tabata; “influencer marketing”, con ta scoge un “influencer”, screen y midi e resultadonan.

Zeno Group a presenta infomacion valioso, entre otro; dicon ta kere “influencer marketing” ta valioso y con por hasie exitoso pa e propiedad. A elabora riba e puntonan importante ora di screen, con mester traha cu “influencers” y e proceso con A.T.A. ta traha. Tambe a presenta diferente tip; kico ta preguntanan clave, rekisitonan, guia di contenido y con mester midi resultadonan di un bishita di un influencer.

E sesionnan educativo a ofrece un miho comprondemento con por haci cu “influencer marketing” ta efectivo y cu lo duna balor y resulatdonan exitoso pa Aruba y na e propiedadnan. Cada session a culmina cu un momento pa network, unda e participantenan por a comparti cu otro. Miembro di AHATA, The Little One a cater esaki cu un bunita set-up.

AHATA ta gradici, Zeno Group y A.T.A. pa e sesionnan educativo.