Posted in

Diadomingo atardi despues di Parada di Blaas na San Nicolas caminda cu Polis a tene un control di trafico na altura di La Granja na Savaneta. Aki ta caminda un Eco Sport color blanco a core pa Polis ora cu a dun’e señal pa para.





Ta sospechecha cu tabata bou influencia di alcohol. A detene pa no sigui ordo di Polis. E tabata cu un dama den auto, e dama a keda na pia ora co polis a confisca e auto pa motibo cu e auto no tin ningu papel. A transporta e chauffeur masculino pa Warda. .