6 Chauffeur deteni y 6 motociclista a keda sin nan brommer

Despues di parada di blaas na San Nicolas, Polis a tene control na puntonan strategico riba e ruta di automobilistanan regresando nan cas diadomingo atardi pa anochi. A controla mas o menos 130 vehiculo, di cual a detene 6 chauffeur coriendo bou influencia di alcohol di cual 2 di nan a keda sin rijbewijs.

Un chauffeur a haya boet pa nenga di para ora a dune un señal pa stop, mientras cu un otro a haya multa pa core sin rijbewijs y cu documentonan di e auto cu no ta na ordo.

Comosifuera poco, a confisca un total di 6 brommer cu no tabatin nan papelnan di belasting ni seguro na ordo. Na final Polis a informa di a parti no menos di 23 boet durante e control aki, cu a tuma luga na varios punto, entre otro banda di La Granja na Savaneta. Ta corda automobilistanan pa si ta bay bebe, pa corda tin un hende cu no ta bebe, pa stuur pa Bo ora di bay cas. De lo contrario Bo ta core risico di keda sin auto, sin rijbewijs y cu varios boet pa paga.