Detencion despues di agression pa motibo di holor desagradable di pos!

Diadomingo atardi a drenta informe di un caso dibmaltrato banda di Rising Dragon na Savaneta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema entre bisiña cu a bay for di man. Pa algun tempo caba tin molester di holo desgradabel ora comerciante di Rising Dragon Bar/Restaurant ta muha su matanan patras di e negoshi cu awa di pos. E bisiña cu ta biba parti patras ta haya holo.

Varios biaha e la hala atencion di e comerciante cu no kier tende. E situacion a bay for di man Diadomingo atardi algo pasa di 2 or, ora e bisiña rabia a bay den tereno di e comerciante cu a spanta y dal e bisiña cu biga. Polis a detene e comerciante pa sospecho di a agredi e bisiña.

E homber tabatin marca y algun raspa na su brasa y pia. Polis a pidi e bisiña pa pasa Centro Medico y laga dokter traha rapport medico di e lession.