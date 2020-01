Ciudadano bao influencia a hera bira victima di chollernan banda di Bestuurskantoor

Un cabayero cu tabata riba su trip a dicidi cu e no por mas y a sali bai pa su auto. Hende den vecindario a ripara cu e cabayero tabata basta “cansa” y nan tabata teme cu otro persona cu mal intencion por tuma e chens di horta e persona. Polis a bin rapidamente y a localisa e persona “cansa” memey di Renaissance y Bestuurskantoor. Mientras cu nan tabata bezig ta trata di find out unda e meneer ta biba, su yui a jega na e sitio. Apparentemente e a wordo jama door di su tata y a bin pa make sure cu su tata ta jega cas sano y salbo. Aunque cu kisas e a dal algun di mas, ta aplaudi cu e no a bai trata di core auto pa jega cas riba su propio forsa, pero a dicidi di jama su yui pa bin buske. Si tur hende tin e mentalidad ey, Aruba lo bai conoce menos accidente den trafico.