Adictonan ambulante apoderando di e ex-edificio di Panaderia Moderna

Ta sorprendente locual cu a topa cune den edificio cu antes tabata Panaderia Moderna. Diabierna atardi Polis y ex-propietario di e panaderia a drenta edificio despues cu a pidi presencia di autoridad pa motibo cu a kibra den e luga.

Durante decadanan, por a corda e negoshi cu a hiba e nomber di Panaderia Moderna of tambe como Panaderia di Nechi pabou di Corte den curason di Oranjestad. Negoshi cu awo ta cera for di algun tempo caba, for di juli 2019 pa ta mas exacto.

Manera a premira, adictonan ambulante a invadi e edificio y practicamente ta birando doño di e edificio aki. Tin cu menciona cu a percura pa cera e edificio full rond pero pa e adictonan ambulante esaki no tabata obstaculo y a busca entrada y a hay’e tambe.

Cu rolluiken destrui y cu candalnan kibra, a logra drenta e localidad. Ainda tin varios producto/ekipo di balor den e edificio. A tuma contacto cu e propietario pa notifik’e cu e adictonan a hereda su edificio. El a presenta mesora y a constata y confirma e destruccion den e luga. Ta bati alarma mesora keriendo cu ta un kiebro recien caminda ladronicia ta tumando luga. Unidadnan di Polis a yega rapidamente.

A drenta y cuminsa buskeda pa adictonan, pero no a haya niun hende paden. Locual cu si por a constata cu paden ta un desaster, un destruccion sorprendente y lamentabel cu e adictonan a haci den e edificio. Nan a bolter y kibra practicamente tur cos den e negoshi, comosifuera no ta suficiente nan a crea un area caminda nan ta cende airco y uza droga den pleno dia.

Algun mashin di mangel completamente destrui pa asina saca placa for di dje. Cash register kibra cu e ilusion cu lo por encontra placa aden, kibra mashin di slice, kibra tur e tubonan di koper bay cu nan, a laga awa core na su antoho, luznan cendi y asina por keda menciona e destruccion haci.

Ta papia di un problema serio pa e area, mirando cu e doño a laga sa di no ta sigur cu lo entrega keha si of no pasobra no ta sigur cu lo duna atencion na e responsabel(nan) di e kiebro/destruccion/acto aki.

Informacion adicional ta indica cu e adictonan ambulante aki tin algun siman caba cu a drenta e edificio, pero cu ta te diabierna propietario a haya informacion. Propietario a bandona e edifico y no a regresa mas for di e tempo ey pa controla si un of otro ta bon cu e luga. Pero e adictonan si a probecha y no a laga e oportunidad bay perdi pa drenta e edificio.

Locual cu ta spera ta cu pronto por bende e luga of un otro persona tum’e over. Ex propietario a tuma iniciativa si di pidi un limpiesa total den e luga y pone na benta. Aunke cu e situacion di centro di cuidad no ta den su miho momento lo ta dificil pa mira un benta facilmente, como cu e ta na benta pa algun luna caba.

Di su banda Polis a priminti di tira bista de bes encuando den e area/ negoshi pa mira si e ta intacto. Tambe di parti e ex propietario lo tira bista pa evita cu adictonan caba di destrui y horta ekiponan di balor cu tin den e luga, banda di locual cu ya caba a desaparece.