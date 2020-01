Polis mester a interveni den un problema na MFA Noord

Diabierna atardi Polis a bai cu urgencia pa MFA na Noord pa un conflicto entre un bishitante y un trahador di e MFA. Trahadornan di e bestuurskantoor mes no kier a divulga mucho di e problema, pero compilando algun informacion haya via otro fuente, nos por conclui cu e bishitante a accusa e trahador cu e tin di haber cu e falta plaka. Claro cu e trahador cu keda accusa, no a gusta y a laga Polis bini pa asina intermedia. Despues di basta rato Polis a sali nan dos so y a sigi cu nan patruya. Aki por mira cu si bo haya bo mes den un conflicto, semper ta bon pa jama Polis y laga nan intermedia. Ja asina bo ta evita un problema escala y cu lo por bira un problema mas grandi.